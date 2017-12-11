18 человекам надоело просто общаться в интернете, и они решили нарисовать друг друга
Интернет помогает встретиться самым разным людям и найти единомышленников для чего угодно вот уже почти 20 лет. В этот раз AdMe.ru наткнулся на форум людей, которые выкладывают свои фото и просят нарисовать их. А художники, которые «тусуются» там же, только этого и ждут.
Нам понравилось, что большая их часть подходит к заданиям с большой фантазией и юмором. А последний так даже с черным юмором.
«Может кто-нибудь нарисовать меня в стиле стимпанк? Заодно поможете определиться с костюмом на Хеллоуин»
«Или я слишком большой, или меню слишком маленькое. Нарисуйте, пожалуйста, как я ищу здесь бекон»
«Я и моя племянница. Ткнул ее носом в капкейк»
«Моя дочь танцует в свете заката»
«Демонстрируем, насколько крепок наш брак»
«Мой тесть и его свирепый лев»
— Нарисуйте широченную улыбку дочери!
— Сделал граффити с твоей дочкой, пойдет?
«Мой племянник заснул в своей „лодке“. Кто-нибудь, воплотите его фантазию на бумаге»
«Нарисуете мою жену и кота?»
«Мы с моим псом Портером работаем в баре, поэтому я бы хотел, чтобы кто-нибудь нарисовал его в образе бармена»
«Моя жена вчера играла для белухи»
«Меня арестовали прошлым летом, и эта фотография была в новостях. Думаю, такая картина отлично смотрелась бы в гостиной, нарисуете?»
«Мы с сыном примеряем костюмы на Хеллоуин»
«Я и моя собака Декс, уничтожитель снежков»
«Мой племянник в образе художника Боба Росса и племянница в образе дерева»
«Думаю, мой отец и его кот отлично подходят для того, чтобы их кто-нибудь нарисовал!»
«Я защищаю свою семью от монстров! Пожалуйста, сохраните эмоцию жены»
«А вот мой друг и его пернатый приятель»
Фото на превью Im_Not_Famous/reddit, boldkingcole/imgur