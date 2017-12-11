18 человекам надоело просто общаться в интернете, и они решили нарисовать друг друга

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Интернет помогает встретиться самым разным людям и найти единомышленников для чего угодно вот уже почти 20 лет. В этот раз AdMe.ru наткнулся на форум людей, которые выкладывают свои фото и просят нарисовать их. А художники, которые «тусуются» там же, только этого и ждут. Нам понравилось, что большая их часть подходит к заданиям с большой фантазией и юмором. А последний так даже с черным юмором.

«Может кто-нибудь нарисовать меня в стиле стимпанк? Заодно поможете определиться с костюмом на Хеллоуин»

«Или я слишком большой, или меню слишком маленькое. Нарисуйте, пожалуйста, как я ищу здесь бекон»

«Я и моя племянница. Ткнул ее носом в капкейк»

«Моя дочь танцует в свете заката»

«Демонстрируем, насколько крепок наш брак»

«Мой тесть и его свирепый лев»

— Нарисуйте широченную улыбку дочери! — Сделал граффити с твоей дочкой, пойдет?

«Мой племянник заснул в своей „лодке“. Кто-нибудь, воплотите его фантазию на бумаге»

«Нарисуете мою жену и кота?»

«Мы с моим псом Портером работаем в баре, поэтому я бы хотел, чтобы кто-нибудь нарисовал его в образе бармена»

«Моя жена вчера играла для белухи»

«Меня арестовали прошлым летом, и эта фотография была в новостях. Думаю, такая картина отлично смотрелась бы в гостиной, нарисуете?»

«Мы с сыном примеряем костюмы на Хеллоуин»

«Я и моя собака Декс, уничтожитель снежков»

«Мой племянник в образе художника Боба Росса и племянница в образе дерева»

«Думаю, мой отец и его кот отлично подходят для того, чтобы их кто-нибудь нарисовал!»

«Я защищаю свою семью от монстров! Пожалуйста, сохраните эмоцию жены»

«А вот мой друг и его пернатый приятель»