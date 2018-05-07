18-летняя художница рисует чувственные картины. В них вы увидите все, что творится в душе каждой девушки

Димитра Милан (Dimitra Milan) родилась в семье художников. У девушки была возможность посещать любые занятия в школе искусств, которую открыли ее родители. Именно там Димитра не только изучила азы живописи, но и нашла свой стиль.

Сейчас 18-летняя художница может похвастаться несколькими выставками, картинами, которые стоят тысячи долларов, и популярным инстаграм-аккаунтом, за которым следят около 100 тысяч фанатов. Секрет девушки в необыкновенной искренности. Она рисует свой внутренний мир, в котором многие узнают свои чувства и мечты.

AdMe.ru собрал для вас лучшие работы юной художницы. В этих картинах сочетаются абстракция и реализм, и на первый план выходит не сюжет, а эмоции, которые спрятаны в рисунках.

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Димитра Милан за работой

У художницы есть милый помощник

«Я надеюсь, что, когда люди увидят мои работы, они увидят красоту... Я хочу, чтобы мои картины были дверью в новый мир, райское царство, где нет добычи, нет хищников, а есть только красота, надежда, приключения, уверенность и, конечно же, любовь», — говорит Димитра Милан.

А что вы увидели в картинах этой девушки? Делитесь своими впечатлениями в комментариях.

Фото на превью dimitramilan / instagram

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