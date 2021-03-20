18 ироничных комиксов от папы, который оказался в декрете и понял, почем фунт лиха

Привет! Меня зовут Анатолий Курганов. Раньше я работал IT-писателем и аналитиком, а сейчас нахожусь в декретном отпуске и воспитываю троих детей. А в свободное время я веду проект «Папариум», в котором рассказываю о своих родительских буднях. Создавать эти комиксы мне помогают друзья — талантливая художница Наталья и начинающая, но многообещающая писательница Оксана.

Буду рад, если читателям AdMe.ru окажется близко наше творчество. Ведь наверняка у многих из вас в семьях тоже подрастают непоседливые мальчишки и девчонки.

Все случайно купленные в интернете гигантские вещи с годами становятся все актуальнее

Чем больше дома детей, тем сильнее поход в продуктовый магазин воспринимается как отдых

Папы одевают детей строго по алгоритму. По какому? Да по самому быстрому: что ближе лежит, то и будет надето

«У мам есть физиологическое преимущество. Здесь мне с ними не тягаться, остается только идеально готовить молочную смесь. А это не так-то просто»

«А как у вас школьники по зуму свою работу учителю показывают? У нас прямо в камеру. Маркером по ламинированному листу А-4 пишут, потом стирают и опять»

Знакомо? Или бывает чудо и, когда приходят гости, ваши малыши не прячутся за вас половину праздника?

«Мои дети очень рано научились играть на гитаре. Точнее, играть в машинки на гитаре. Где-то в год, а то и раньше, они начинают катать машины по грифу. Аргх!»

«С первым ребенком для меня действительно оказалось открытием то, что он ест и ночью. Всегда думал, что спит, как нормальный человек»

«Когда я вижу первые неуверенные шаги-ошибки свеженьких родителей, то просто стараюсь молчать и корчу рожу, примерно как у этой медсестры».

«Я до сих пор недоумеваю, почему подписи сторон у подгузников, — это такая редкость. Разные узорчики, картинки. Для кого? Для месячного младенца?»

«Мне бы хотелось иметь дешевые планшеты для детей, которые бы безопасно разбивались. Это чтобы прививать бережное отношение к технике. Как вам идея?»

«Рекомендую, записывайте аудио и видео, когда ребенок часто повторяет что-то одно и то же. Возможно, через какое-то время получится это распознать»

Замечали, как маленькие дети иногда подвисают? Страшно представить, какие вычислительные операции происходят в эти моменты, сколько связей в мозгу проклевывается

«И как в XXI веке можно делать такую одежду?! Возможно, на манекене и хорошо смотрится, но у меня живой ребенок, который не расположен ожидать застегивания ста кнопок»

«Одна из приятностей родительства для меня — показывать старые фокусы и рассказывать баянистые баяны. Ребенок-то никогда этого не видел и не слышал»

Это только комикс. А в реальности такая шутка, скорее всего, будет не особо приятна ребенку

«Я многое отчетливо помню из своего раннего детства, включая придирчивость к еде. Да, лет в 7 я научился есть, что дают, но делал это через силу, а как только смог выбирать сам, вернулся к своим излюбленным блюдам. Так что если ребенок что-то не любит, не надо заставлять и делать из него всеядного человека. Это просто другая чувствительность, другой мир, про который, возможно, родители немного забыли. Я помню и стараюсь своим привередам обеспечить спокойствие, хоть и тоже иногда тяжеловато».

Почти все коляски оптимальны для использования человеком ростом 160–170 см. А как быть тем, у кого 185+?

Уход за маленьким ребенком — это работа 24/7

«Встретил памятник маме в декрете, и идея его автора потрясла меня до глубины души. Сейчас у меня похожая жизнь»

«На самом деле я не советую заниматься детьми в одиночку никому из родителей. Нужен баланс в отношениях, в работе и заботе о детях. Так что, папы и мамы, поддерживайте друг друга, любите, прощайте, помогайте без запроса. А еще у меня есть идея, как вам провести часок-другой завтра. Если у вас есть друзья с маленькими детьми, особенно до 2 лет, зайдите к ним лично и скажите: „Был рядом, знаю, как это непросто с детьми. Может, нужно сгонять в магазин? Или в аптеку? Или посидеть полчаса с ребенком, пока тебе что-то срочное надо сделать?“ Или просто принесите готовый обед. Вы не представляете, насколько такая мелочь может помочь молодым родителям».