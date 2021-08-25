18 комиксов молодой мамы, глядя на которые хочется воскликнуть: «И у меня так было!»
Когда родилась малышка, на художницу из Москвы обрушилась куча новых забот. Чтобы снять стресс, она начала рисовать и рассказывать о своих новых обязанностях, привычках и приоритетах в инстаграме под ником goremamanya.
Мы в AdMe.ru наслаждаемся ее работами, ведь художнице удалось точно передать чувства, знакомые всем женщинам, познавшим прелести материнства.
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А как изменилась жизнь вашей семьи с появлением детей?
Фото на превью goremamanya / Instagram
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