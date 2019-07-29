18 картин, которые не получится разгадать с первого раза

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Чтобы понять любой образец искусства, нужно обладать обширными знаниями в области истории, религии, мифологии и литературы. Именно они помогают расшифровать то, что скрывают незначительные детали, и узнать, почему одни художники десятилетиями совершенствуют свои полотна, а другие рисуют одни картины поверх других.

Автор AdMe.ru просидел не один час на сайтах музеев, чтобы рассказать о шедеврах живописи, в которых не все так просто, как кажется на первый взгляд.

Неизвестный художник «Портрет Изабеллы Медичи»

Портрет эпохи Возрождения неизвестного художника был обнаружен случайно. Изначально искусствоведы полагали, что это умелая подделка средневековой картины. Но оказалось, что портрет был переписан в XIX веке для того, чтобы его продать. Выдающийся нос, высокий лоб и большой подбородок были спрятаны под слоями краски. Лицо средневековой аристократки превратилось в миловидное личико юной кокетки. С помощью рентгена удалось узнать, каким был первоначальный портрет. Реставраторы слой за слоем снимали краску, приводя полотно в первозданный вид.

Илья Репин «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года»

Репин писал картину о своих ощущениях от происходящих вокруг него событий. Вдохновили его на создание полотна сюита «Месть» Римского-Корсакова и гибель Александра II. Сцена убийства цесаревича полностью отражала внутреннее состояние Репина. Идею он вынашивал 3 года. Долгое время он не мог сложить образы в единое целое, пока не уехал в Испанию и не посетил там корриду. Художник увидел пески, залитые кровью, и взгляды быков, полные ненависти и боли. Тогда замысел и оформился полностью. Репин был одержим своей работой, по ночам ему снились сцены убийства и преследовали разные видения. От сумасшествия его спасли друзья.

Франсиско Гойя «Портрет дона Рамона Сатуэ»

Рамон Сатуэ — друг Франциско Гойи. Он был членом мадридского суда и высокопоставленным чиновником в Мадриде. Портрет был написан в благодарность за то, что семья Сатуэ прятала художника во время репрессий. Во время рентгенографического исследования ученые нашли под картиной изображение мужчины в мундире. Произведение было не закончено, поэтому нельзя точно сказать, кто был на нем изображен. Можно предположить, что Гойя написал короля Испании Жозефа Бонапарта, брата Наполеона Бонапарта. После того как его власть пала, художник решил не заканчивать картину и просто написал поверх нее новую.

Василий Пукирев «Неравный брак»

По одной из версий, художник изобразил драму своей жизни. Невеста — это никто иная, как Прасковья Матвеева Варенцова — несостоявшаяся невеста Пукирева, а престарелый жених — предводитель тверского дворянства Алексей Маркович Полторацкий. Если внимательно посмотреть на полотно, то за спиной жениха можно увидеть старуху. Только почему она в белом платье и с венком на голове? Ведь такой наряд характерен для невесты. Ученые предполагают, что это душа загубленной им первой жены явилась на венчание.

Пабло Пикассо «Голубая комната»

В 2008 году после рентгенографического исследования искусствоведы нашли под «Голубой комнатой» скрытое изображение — портрет старика в костюме с бабочкой. У Пикассо было много идей, но не всегда хватало денег на покупку нового холста. Поэтому он писал одни картины поверх других.

Александр Иванов «Явление Христа народу»

Для создания своей самой знаменитой работы Иванов нарисовал 600 эскизов, потратил 20 лет жизни, а позировали ему десятки натурщиков. Но среди них есть тот, кто не уступает в популярности художнику, — это Николай Васильевич Гоголь. Мужчина на заднем плане, стоящий вполоборота в коричневом хитоне, и есть знаменитый писатель. Николай Васильевич был другом художника и часто посещал студию Иванова.

Сандро Боттичелли «Весна»

Картина была написана по заказу Лоренцо Медичи и должна была стать свадебным подарком. Это не просто античный сюжет, а аллегорическое напутствие браку. Венера здесь — скромная замужняя женщина, об этом свидетельствует фата. Если жених выбрал в жены девушку благородную, словно богиня, то жизнь его будет сладкой и счастливой. Грации олицетворяли 3 благодетели: целомудрие, красоту и наслаждение. Меркурий представлял главные мужские качества — разум и красноречие. А завязанные глаза Амура говорят о том, что любовь слепа.

Поль Гоген «Младенец (Рождество)»

Казалось бы, как связаны таитянки и Рождество? Поль Гоген никогда не был религиозен, но скорее был агностиком, чем атеистом. На Таити художник увлекся библейскими сюжетами. Он даже выпустил трактат «Современность и католическая церковь». В этот период возлюбленная Гогена Пахура из племени маори родила сына. Момент рождения и запечатлел мастер. Вскоре ребенок Пахуры и Гогена умирает. Происходит это трагическое событие на Рождество.

Гюстав Курбе «Одевание невесты»

Реалист Гюстав Курбе изображал повседневную жизнь и бытовые сцены: похороны, работу ткачих, послеобеденный сон, деревенских девушек. Картина «Одевание невесты» могла бы стать проходной работой в творчестве Курбе, если бы ею не заинтересовались искусствоведы. В 1960 году ее исследовали с помощью инфракрасных лучей и узнали, что на самом деле там нет никакой невесты. Героиня обнажена, а девушки вокруг нее одеты в черные платья. Выяснилось, что изначально полотно называлось «Подготовка мертвой девушки».

Ганс Гольбейн «Послы»

Гольбейн изобразил 2 реальных послов — Жана де Дентевиля и епископа Жоржа де Сельва. Предметы на заднем плане говорят о споре духовенства и науки. Об этом свидетельствуют и сломанная лютня, открытый псалтырь, глобус, солнечные часы и книги по арифметике. На переднем плане видно странное и непонятное пятно — это искаженный череп, который символизирует смерть. Если смотреть на полотно прямо, то оно кажется обыкновенным, а череп непримечательным: смерть, по замыслу автора, — это то, что не имеет значения. Но если взглянуть под другим углом, то смерть становится реальностью, которая искажает привычные вещи.

Илья Репин «Монахиня»

Искусствоведов долгое время мучил вопрос: почему монахиня похожа на жену брата Репина Софию Швецову? Ответ нашелся в дневниках художника. Изначально Репин писал портрет женщины в бальном платье. Но когда работа был окончена, Илья и София разругались. Мастер был очень обижен и тут же переписал картину. Теперь вместо красивого платья на Швецовой было облачение монахини, а веер сменили четки. Чтобы подтвердить предположения, изображение пропустили через рентген. Оказалось, что Репин переписал портрет, не снимая старую краску.

Жак-Луи Давид «Смерть Марата»

Лидера якобинцев Жан-Поля Марата зарезала Шарлотта Корде. Он страдал кожными заболеваниями, поэтому большую часть времени проводил в ванне, где работал, читал книги, писал и даже принимал посетителей. Убит он был, как известно, тоже в ванной. Художник Жак-Луи Давид был близким другом революционера, поэтому решил изобразить Марата в образе христианского мученика. Вдохновлялся Давид популярным сюжетом эпохи возрождения «Снятие Иисуса Христа».

Ян Вермеер «Девушка с письмом у окна»

Картина относится к раннему творчеству Вермеера. Казалось бы, ничем не примечательный сюжет: молодая девушка смотрит в окно. Но здесь есть скрытый подтекст. Яблоки в фруктовой вазе символизируют грехопадение Адама и Евы, а открытое окно — желание вырваться на свободу. Но это не все тайны полотна. С помощью рентгенографии удалось узнать, что на стене изначально было изображение купидона, которое художник почему-то закрасил.

Михаил Врубель «Демон сидящий» и «Демон поверженный»

Врубель утверждал, что его «сидящий демон» — это не дьявол, это душа. Ведь именно так переводится слово «демон» с греческого. Это гордая свободная личность, противопоставленная миру. «Демон поверженный» сломлен и слаб. Он отражение сумасшествия автора. Психическое состояние Врубеля постепенно ухудшалось, он по нескольку раз переписывал картину. Его мучила бессонница, он был одержим своей работой. Полотно купил известный коллекционер Владимир фон Мекк. Врубель ушел в загул, транжирил полученные деньги, много пил и срывался на жене. С симптомами психического расстройства художника госпитализировали в частную клинику.

Фрида Кало «Автобус»

Когда Фриде было 17, она попала в аварию. Автобус, в котором ехала девушка, столкнулся с трамваем. Будущая художница получила множественные травмы (тройной перелом позвоночника, перелом бедра, ребер и др.), из-за которых не могла иметь детей. Воспоминания об аварии мучили Фриду на протяжении всей жизни. В моменты отчаяния она рисовала. Так появилась картина «Автобус». Люди сидят на остановке в ожидании автобуса и не подозревают, что вскоре их ожидает.

Кузьма Петров-Водкин «Натюрморт с сиренью»

В марте 2019 года «Натюрморт с сиренью» был продан за $ 12 млн. Специалисты, готовившие его к продаже, заметили вторую дату. Их заинтересовала эта особенность. Они решили, что художник рисовал на ранее использованном холсте. При помощи съемки в инфракрасном свете обнаружилось, что под натюрмортом скрывается изображение Мадонны с младенцем на руках. Набросок к этому рисунку также хранится в частной коллекции.

Иван Крамской «Неизвестная»

«Неизвестная» считается вершиной творчества Крамского. Он не оставил никаких записей о том, кем же на самом деле была натурщица. Скорее всего, ее и вовсе не существовало. На ранних набросках девушка отличается от той, что получилась в итоге. Вероятно, девушка на картине — собирательный образ содержанки. Об этом говорят детали: шляпа «Франциск», перчатки из тонкой кожи, пальто «Скобелев» и муфта. Несмотря на то что все это было модно, неизвестная не принадлежала к высшему обществу. На улице утро, а она одета в вечернее. Девушка в коляске одна — так передвигались содержанки, актрисы, танцовщицы и куртизанки. Они в одиночестве разъезжали по Невскому, показывая, что свободны.

Алексей Венецианов «Петр Великий. Основание Санкт-Петербурга»

Несколько десятилетий полотно Венецианова украшало вход в Третьяковскую галерею. Поклонники художника долгое время сомневались в подлинности картины. Когда «Петру Великому» понадобилась реставрация, работники музея провели рентгенологическое исследование, которое показало наличие второго слоя краски. После долгих раздумий верхний слой решили снять. И перед зрителями предстал образ настоящего сурового царя — он отличался от миловидного юноши, который долгое время был изображен на полотне. Работники Третьяковки предполагают, что это была неудачная реставрация. Художник, восстанавливавший картину после повреждений, почему-то решил ее переписать.