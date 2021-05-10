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18 иллюстраций от мамы-художницы, которым хочется дать все 5 звезд за правду и душевный юмор

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На вопрос «Каково это — быть мамой?» не ответишь в двух словах. Ведь это и на четверть не так легко, как кажется со стороны. О материнстве можно рассказывать часами, писать книги и снимать фильмы. А еще рисовать комиксы. Так и поступила Оля — художница, которая сумела с юмором и теплотой изобразить свою семью в ежедневных заботах.

Мы в AdMe.ru очень довольны, что однажды увидели работы Оли в инстаграме. Надеемся, что и вам придутся по душе эти искренние и добрые иллюстрации.

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А ваши наблюдения об этих ситуациях отличаются от комиксов? Будем рады послушать ваше мнение.

Фото на превью oliya_andro / Instagram
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