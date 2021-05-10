18 иллюстраций от мамы-художницы, которым хочется дать все 5 звезд за правду и душевный юмор

На вопрос «Каково это — быть мамой?» не ответишь в двух словах. Ведь это и на четверть не так легко, как кажется со стороны. О материнстве можно рассказывать часами, писать книги и снимать фильмы. А еще рисовать комиксы. Так и поступила Оля — художница, которая сумела с юмором и теплотой изобразить свою семью в ежедневных заботах.