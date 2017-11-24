18 иллюстраций, героини которых знают: быть собой — это круче, чем быть идеальной

Перед тем, как начать карьеру иллюстратора, Сесиль Дормо (Cécile Dormeau) работала графическим дизайнером в Гамбурге и Берлине, а также арт-директором рекламного агентства во Франкфурте. Сейчас француженка радует десятки тысяч поклонников честными, ироничными и яркими работами, которые публикует в своем инстаграме и тамблере. В своих иллюстрациях она стремится раскрыть красоту обычных женщин.

Нам в AdMe.ru близки взгляды Сесиль Дормо, и мы предлагаем оценить лучшие из ее новых работ.

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Фото на превью cecile.dormeau / instagram

12 На склад!
6 Комментарии
  • 24 ноября 2017
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