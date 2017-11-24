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Перед тем, как начать карьеру иллюстратора, Сесиль Дормо (Cécile Dormeau) работала графическим дизайнером в Гамбурге и Берлине, а также арт-директором рекламного агентства во Франкфурте. Сейчас француженка радует десятки тысяч поклонников честными, ироничными и яркими работами, которые публикует в своем инстаграме и тамблере. В своих иллюстрациях она стремится раскрыть красоту обычных женщин.

Нам в AdMe.ru близки взгляды Сесиль Дормо, и мы предлагаем оценить лучшие из ее новых работ.