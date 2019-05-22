18 иллюстраций художницы из Бельгии, которая смеется женским проблемам в лицо
Бельгийская художница, известная под псевдонимом Плэнет Пруденс (Planet Prudence), рисует до боли правдивые комиксы о ежедневных трудностях и радостях, вечных странностях и особенностях прекрасного пола. Сейчас ее страничка в Instagram насчитывает уже без малого 700 тысяч подписчиков, картинки набирают десятки тысяч лайков, а значит, многие женщины, от мала до велика, действительно узнают в ее искрометных жизненных зарисовках самих себя.
Мы в AdMe.ru не перестаем восхищаться яркими работами талантливой девушки. Кстати, замечали ли вы, что с помощью юмора порой можно ослабить боль от неудач? Так вот, именно этим и ценны ее иллюстрации — они дают бой негативу и гарантированно поднимают настроение!
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Какие иллюстрации особенно вам запомнились? Что еще вы предложили бы нарисовать художнице?