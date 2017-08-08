18 честных иллюстраций о том, каково это — жить одной
Жить в одиночестве может быть интересно и увлекательно, главное — уметь видеть плюсы и наслаждаться ими.
Мы в AdMe.ru очарованы работами иллюстратора Yaoyao Ma Van As, которая показывает всю прелесть жизни одной.
Можно тратить время на то, чтобы побаловать себя
Быть немного рассеянной
Иногда забывать о приличиях
И о том, что дома всегда должен быть порядок
А потом с упоением прибираться в три часа ночи
Откладывать домашние дела ради того, что важнее
Оставлять свои следы повсюду
Ведь это только твой дом
Здесь никогда не бывает грустно
А если и бывает, то это легко поправимо
Можно оставаться наедине со своими мыслями
Увлеченно работать, когда захочется
И тратить часы на то, что другим показалось бы мелочами
Можно бесконечно любоваться собой
Беззастенчиво проявлять эмоции
И давать выход своему настроению
И пусть каждый решает сам, одиночество это или свобода
Фото на превью Yaoyao Ma Van As, Yaoyao Ma Van As