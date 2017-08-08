18 честных иллюстраций о том, каково это — жить одной

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Жить в одиночестве может быть интересно и увлекательно, главное — уметь видеть плюсы и наслаждаться ими. Мы в AdMe.ru очарованы работами иллюстратора Yaoyao Ma Van As, которая показывает всю прелесть жизни одной.

Можно тратить время на то, чтобы побаловать себя

Быть немного рассеянной

Иногда забывать о приличиях

И о том, что дома всегда должен быть порядок

А потом с упоением прибираться в три часа ночи

Откладывать домашние дела ради того, что важнее

Оставлять свои следы повсюду

Ведь это только твой дом

Здесь никогда не бывает грустно

А если и бывает, то это легко поправимо

Можно оставаться наедине со своими мыслями

Увлеченно работать, когда захочется

И тратить часы на то, что другим показалось бы мелочами

Можно бесконечно любоваться собой

Беззастенчиво проявлять эмоции

И давать выход своему настроению