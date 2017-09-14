18 человек, которые отыскали своих двойников в музеях

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Иногда в жизни мы встречаем людей, похожих как две капли воды, хотя они даже не родственники. Но так везет только единицам. Наверное, все потому, что наши двойники просто жили в другую эпоху. Мы в AdMe.ru собрали доказательства этому. А в конце приготовили для вас два забавных бонуса.

1. Когда твой двойник — испанский дворянин, изображенный Бартоломе Мурильо

2. Двойник этого мужчины жил в 1572 году

3. Даже модные прически похожи!

4. Друзья нашли в шотландском музее эту картину и купили ее для Вилли Робертсона

5. Сменить одежду — и один в один!

6. Похоже, 111 лет назад этот мужчина был самураем

7. Удачно зашла в музей

8. Двойник из XVII века

9. Вот как такое возможно?!

10. Видимо, этот мужчина умеет путешествовать во времени

11. Чем больше смотришь, тем большее сходство видишь

12. Такие шикарные прически носили и в старину?!

13. Только пса где-то забыл

14. Может быть, это ее бабушка?

15. Тот самый момент, когда понимаешь, что ты императрица

16. Да, термос сойдет за шлем

17. Доказательство того, что некоторые просто бессмертны

18. У детей тоже есть двойники

2 крутых бонуса

Когда двойника найти не удалось и ты пытаешься пошутить с помощью приложения по обмену лицами

Музейный пикап-мастер