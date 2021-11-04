17 вещей из Викторианской эпохи — времени, когда прелестное и безобразное шли рука об руку

Дух Викторианской эпохи очаровывает многих. Этот период в истории Великобритании был одновременно романтичным и мистическим. При этом наука и техника развивались настолько бурно, что казалось, словно мир меняется каждый день. Неслучайно вещи того времени — драгоценные украшения, безделушки, предметы быта, аксессуары — несут на себе особую печать.

Мы в AdMe.ru готовы часами рассматривать предметы антиквариата времен королевы Виктории. Нас очаровывает их эклектика, манят готические тайны, поражает изобилие деталей. А в бонусе вы найдете пример того, как даже батареи того времени могут украсить современную прихожую.

«Нашла в ломбарде фантастические старинные серьги. Пора прокалывать уши»

Чугунное зеркало в виде веера в викторианском стиле

Несмотря на то что оно не подошло бы абсолютно ни к чему в моем доме, я бы купила его. И наверное, закончила бы переделкой комнаты, чтобы та стала сочетаться с этим зеркалом. © Props_angel / Reddit

«Нашел в местном ломбарде викторианский письменный прибор»

«Принес его домой, открыл отделение, где хранилась писчая бумага, и обнаружил серебряные ложки и вилочки для лимона».

«Наткнулась на викторианскую золотую брошь с аметистом в коробке со сломанными украшениями»

Если бы я когда-нибудь стала безумно богатой, подобное обязательно оказалось бы на одном из первых мест в моем списке желаний. © Yellowstone*** / Reddit

«Мое самое любимое кольцо с сапфиром. Датируется 1880 годом»

«Викторианские ножницы, сделанные в 1892 году, к 200-летию судебного процесса над салемскими ведьмами»

«Я достаю этих малышек раз в год, в октябре».

«Латунный каминный экран, очень тяжелый. Похоже на стимпанк»

«У меня есть похожий, только в центре изображен единорог. Он ведь складывается как веер, да?» © Unknown username / Reddit «Да, складывается. Однако мне нужно немного погнуть латунь, чтобы он идеально открывался и закрывался». © FraternityMan / Reddit

«Достался в наследство письменный прибор Викторианской эпохи. Судите сами, обшарпанный он или неплохо сохранился для своих 163 лет»

Серебряная шляпная булавка

Викторианское обручальное кольцо — жемчуг и дорожка из бриллиантов

«Популярные в викторианское время кувшины. Выпускались парами и использовались только для украшения. Их часто ставили по обе стороны от каминных часов»

«Интересную штуку взяла себе из старинного дома моего парня, который недавно купила его семья»

Это для писем, что-то вроде пресс-папье. © refugefirstmate / Reddit

«В шоке оттого, что такой медальон нашелся в комиссионке всего за $ 29,99. Сзади у него волосы и инициалы»

«Для меня большая честь владеть такой красотой»

«Отец оставил мне в наследство викторианские карманные часы. Они до сих пор идут»

«Отремонтировал викторианское кольцо с бриллиантами. Оно попало ко мне разобранным на три части, и все камни вываливались»

Бонус: вот как оригинально можно использовать старинные викторианские радиаторы