17 вещей из Викторианской эпохи — времени, когда прелестное и безобразное шли рука об руку
Дух Викторианской эпохи очаровывает многих. Этот период в истории Великобритании был одновременно романтичным и мистическим. При этом наука и техника развивались настолько бурно, что казалось, словно мир меняется каждый день. Неслучайно вещи того времени — драгоценные украшения, безделушки, предметы быта, аксессуары — несут на себе особую печать.
Мы в AdMe.ru готовы часами рассматривать предметы антиквариата времен королевы Виктории. Нас очаровывает их эклектика, манят готические тайны, поражает изобилие деталей. А в бонусе вы найдете пример того, как даже батареи того времени могут украсить современную прихожую.
«Нашла в ломбарде фантастические старинные серьги. Пора прокалывать уши»
Чугунное зеркало в виде веера в викторианском стиле
- Несмотря на то что оно не подошло бы абсолютно ни к чему в моем доме, я бы купила его. И наверное, закончила бы переделкой комнаты, чтобы та стала сочетаться с этим зеркалом. © Props_angel / Reddit
«Нашел в местном ломбарде викторианский письменный прибор»
«Принес его домой, открыл отделение, где хранилась писчая бумага, и обнаружил серебряные ложки и вилочки для лимона».
«Наткнулась на викторианскую золотую брошь с аметистом в коробке со сломанными украшениями»
- Если бы я когда-нибудь стала безумно богатой, подобное обязательно оказалось бы на одном из первых мест в моем списке желаний. © Yellowstone*** / Reddit
«Мое самое любимое кольцо с сапфиром. Датируется 1880 годом»
«Викторианские ножницы, сделанные в 1892 году, к 200-летию судебного процесса над салемскими ведьмами»
«Я достаю этих малышек раз в год, в октябре».
«Латунный каминный экран, очень тяжелый. Похоже на стимпанк»
«У меня есть похожий, только в центре изображен единорог. Он ведь складывается как веер, да?» © Unknown username / Reddit
«Да, складывается. Однако мне нужно немного погнуть латунь, чтобы он идеально открывался и закрывался». © FraternityMan / Reddit
«Прекрасный образец викторианского стиля taille d’epargne»
«Достался в наследство письменный прибор Викторианской эпохи. Судите сами, обшарпанный он или неплохо сохранился для своих 163 лет»
Серебряная шляпная булавка
Викторианское обручальное кольцо — жемчуг и дорожка из бриллиантов
«Популярные в викторианское время кувшины. Выпускались парами и использовались только для украшения. Их часто ставили по обе стороны от каминных часов»
«Интересную штуку взяла себе из старинного дома моего парня, который недавно купила его семья»
- Это для писем, что-то вроде пресс-папье. © refugefirstmate / Reddit
«В шоке оттого, что такой медальон нашелся в комиссионке всего за $ 29,99. Сзади у него волосы и инициалы»
«Для меня большая честь владеть такой красотой»
«Отец оставил мне в наследство викторианские карманные часы. Они до сих пор идут»
«Отремонтировал викторианское кольцо с бриллиантами. Оно попало ко мне разобранным на три части, и все камни вываливались»
Бонус: вот как оригинально можно использовать старинные викторианские радиаторы
А вы бы хотели владеть какими-нибудь предметами того времени?