17 твитов от людей, которые лично убедились в том, что многие знаменитости в обычной жизни милые ребята

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В конце января пользователь твиттера под ником Boner Vivant попросил своих фолловеров рассказать истории о том, как они случайно встретились со знаменитыми людьми, от общения с которыми осталось приятное воспоминание. Читатели стали делиться своими историями, твит стал вирусным и набрал 1 600 ответов.

AdMe.ru с интересом прочитал все комментарии и вот те из них, что достойны, на наш взгляд, особого внимания.

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Это, конечно, очень круто, когда ты идешь себе по улице и вдруг случайно встречаешь Киану Ривза или другую знаменитость. А с вами или вашими знакомыми происходили подобные истории?