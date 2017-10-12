17 теплых иллюстраций, которые поймут все, у кого есть собака
Собаки и вправду похожи на своих хозяев. Они — это как будто мы, если бы были собаками. Оттого мы и любим их так сильно. А они отвечают взаимностью и обожают нас всем сердцем. Чур, те погрызенные тапки не в счет!
AdMe.ru сделал подборку иллюстраций художника Андрея Попова, который сумел передать все оттенки собачьей любви.
Наши собаки всегда рядом, готовые присоединиться к нашей радости...
...и к нашей грусти
Несмотря на кучу важных собачьих дел...
...все их мысли — о нас. Ну, может быть, немного о той вкусной косточке
Ведь мы так похожи!
Собаки разделяют с нами нашу судьбу...
И наши печеньки
Собаки находят тепленькое местечко в нашей кровати...
...и в нашем сердце
Фото на превью Андрей Попов