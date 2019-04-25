17 татуировок, которые понравятся даже вашей бабушке
Сейчас в интернете набирают популярность татуировки, которые выглядят как нашивки, крепящиеся к одежде, или напоминают вышивку гладью или крестиком, плетение из бисера. Это виртуозно выполненные рисунки, а их 3D-эффект — результат мастерства художников.
Если вы давно хотели украсить свое тело, но так и не смогли найти подходящий рисунок, взгляните на эти работы. Мы в AdMe.ru надеемся, что сумеем вас вдохновить.
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А вы бы хотели изобразить вышивку на себе? Поделитесь в комментариях.