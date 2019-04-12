17 старейших зданий мира, в которых люди до сих пор живут и работают

21 0

31

8k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В мире огромное количество старых строений, которые служат человеку столетиями, не меняя при этом своего изначального предназначения. Например, в Японии существует отель, который уже более 1 300 лет предоставляет постояльцам комнаты для ночлега. А в России есть небольшой каменный дом, построенный еще в XVI веке, и в нем до сих пор живут люди.

AdMe.ru покопался в справочниках и узнал, как выглядят некоторые старейшие здания в мире, которые используются человеком для одних и тех же целей на протяжении многих сотен лет.

Отели Nishiyama Onsen Keiunkan и Hoshi Ryokan

В Японии находятся две старейшие гостиницы мира, которые действуют до сих пор. Спа-отель Nishiyama Onsen Keiunkan был открыт в городе Хаякава в 705 году. Отель более 1 300 лет является собственностью семьи, которая управляет им уже на протяжении 52 поколений. Последний раз здание было реконструировано в 1997 году и сейчас насчитывает 37 номеров. А в городе Комацу расположена гостиница Hoshi Ryokan, которая была основана чуть позднее, в 717 году. Гостиницей непрерывно владели 46 поколений одной семьи. В отеле есть горячие ванны, сад и галерея керамики. Hoshi Ryokan пользовался популярностью даже у императоров, а также у богатых японцев и творческих личностей.

Чайная The Bridge Tea Rooms

В этом здании, построенном в 1502 году, расположена чайная The Bridge Tea Rooms. Вот уже 4 раза Британский чайный совет признавал ее местом, где подают лучший в Великобритании чай.

Трирский собор Святого Петра

Собор немецкого города Трир был заложен в 320-е годы по повелению императора Константина. Здание после постройки несколько раз разрушали в ходе военных конфликтов и столько же раз восстанавливали. В соборе хранится множество христианских реликвий, а также в нем до сих пор ежедневно проходят церковные службы. Он является одним из популярнейших мест для иностранных туристов. А в 1986 году один из старейших соборов мира был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Банк Monte dei Paschi di Siena

Monte dei Paschi di Siena считается старейшим банком в мире из ныне действующих. Был основан в 1472 году властями города-государства Сиена, Италия. По состоянию на конец 2014 года имел около 2 200 отделений, в том числе 40 за границей. Штаб-квартира банка неизменно располагается в Palazzo Salimbeni. Здание, выполненное в готическом стиле, выглядит очень внушительно.

Паб Ye Olde Trip to Jerusalem

Предположительно, это старейший паб Англии. Основан в 1189 году. Расположен у подножия скалы, на которой построен Ноттингемский замок. Некоторое время в пабе располагался отель.

Чирчюбёарарвур, старейший деревянный жилой дом

На Фарерских островах в южной части острова Стреймой расположена деревня Чирчюбёвур, в которой проживает 75 человек (по данным на 2009 год). В поселении есть так называемая Ферма короля, которую построили предположительно в XI веке. Это строение считается одним из старейших в мире среди жилых деревянных зданий. Ранее оно служило резиденцией епископа, а с 1550 года вся недвижимость католической церкви на Фарерах была конфискована в пользу короля Дании. С тех пор «особняк» получил свое классическое название. Кстати, ферма уже почти 500 лет находится в управлении семьи Патурссонов.

Жилой дом Maison de Jeanne

Во французском городе Аверон находится один из старейших каменных жилых домов. Он был построен в конце XIII века, и в нем до сих пор живут люди. Здание построено таким необычным образом, поскольку в те времена все жилые строения во Франции облагались налогом по количеству квадратных метров только на первых этажах.

Парикмахерская Truefitt & Hill

В Лондоне находится старейшая в Европе парикмахерская, которая отлично сохранилась и функционирует до сих пор. Она была основана в 1805 году Уильямом Труфитом — лучшим в те времена парикмахером английского двора. Ее клиентами были Байрон, Уайльд, Черчилль, Хичкок. Примечательно, что заведение до сих пор посещают члены королевской семьи, парламента, представители финансовой элиты, а также монархи европейских стран.

Ветряная мельница Doesburgermolen

В городе Эде в Нидерландах приблизительно в 1630 году была построена ветряная мельница, которая сейчас считается старейшим сооружением подобного типа. Мельница управляется волонтерами и до сих пор используется для превращения зерна в отличную муку.

Отель Het Houten Huys

Этот отель, построенный в 1528 году (по другим данным, в 1420-м), является старейшим домом в Амстердаме и одним из двух оставшихся деревянных зданий города. Het Houten Huys до сих пор принимает постояльцев.

Погребок монастыря Святого Петра

Это здание, расположенное в австрийском Зальцбурге, считается самым старым заведением общепита в Европе, а возможно и в мире. Ресторан расположен в пределах стен монастыря Святого Петра. Его существование было упомянуто в летописях в 803 году. А значит, этому заведению уже больше 1 200 лет! По легенде, в ресторане обедали Иоганн Фауст, Христофор Колумб и Вольфганг Амадей Моцарт.

Школа Пифагора

Школа Пифагора — самое старое здание, входящее в состав масштабного комплекса Кембриджского университета. Сооружение было построено примерно в 1200 году, еще до того, как был основан сам университет. Поначалу это был частный дом, но спустя три столетия помещение было продано Кембриджскому университету. В настоящее время школа используется драматическим театральным кружком при колледже — здесь проходят их репетиции и представления.

Ратушная аптека

В центре Таллина, в Эстонии, находится аптека, которая считается одной из самых старых действующих аптек в Европе. Она работает в одном и том же здании с открытия, которое состоялось в 1422 году (по другим данным, в 1412-м). Первым аптекарем был Иоганн Молнер, а с 1582-го по 1911 год в аптеке проработало более 10 поколений людей династии Бурхардтов. Сегодня основная часть аптеки находится на первом этаже и реализуют там современные лекарства.

Дом горожанина

Это старинное жилое здание в центре российского города Выборга на Крепостной улице является средневековым памятником архитектуры. Точная дата постройки дома неизвестна, предположительно он появился в XVI веке. Изначально это была частная крепость, затем, по мнению некоторых историков, тут располагалась первая в Выборге типография. Здание перенесло множество реконструкций, но все они были незначительными. Сейчас в нем размещаются две квартиры, в которых живут люди. Дом горожанина считается сегодня самым старым жилым домом в России.

Маяк «Башня Геркулеса»

В северной части города Ла-Корунья региона Галисия, Испания, находится действующий маяк, изначально носивший название «Башня Бригантия». Построено здание было еще во времена Римской империи, в начале II века. Это самый старый на земле маяк, который используется по сей день. В 2009 году «Башня Геркулеса» была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Пивоварня Weihenstephan

Это самая старая из ныне существующих пивоваренных компаний мира. Официально основана в 1040 году, хотя корнями история пивоварни уходит к 768 году. Находится она во Фрайзинге, в монастыре Святого Штефана близ Мюнхена, Германия. При пивоварне существует Академия пива, которая считается авторитетным учреждением в мире пивоварен.

В каком из этих зданий вы хотели бы побывать, чтобы проникнуться многовековой атмосферой?