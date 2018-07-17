17 слегка абсурдных комиксов о животных, у которых возникли такие же проблемы, как и у людей

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Наверняка каждый хозяин питомца хоть однажды представлял, что бы произошло, если бы его кот или пес думал и разговаривал как человек. Художник Реза Фаразманд ( Reza Farazmand ) решил нарисовать ситуации, в которых у животных случаются те же проблемы, что и у людей. Получилось остроумно и слегка абсурдно, и такое творчество определенно нашло своих поклонников: в инстаграме аккаунт художника собрал уже более 900 тыс. подписчиков.

Нам в редакции AdMe.ru очень понравился комикс про «хорошего мальчика». Посмотрите на все остальные работы художника из этой серии.

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Мы вот теперь не уверены, не думают ли коты на самом деле о мировой диктатуре и не сыплют ли ругательствами птицы за окном. А вы?

Кстати, в статье собраны далеко не все комиксы. Если вам по нраву этот немного абсурдный юмор, в инстаграме художника есть еще.