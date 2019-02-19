17 симпатичных комиксов, которым можно вручить медаль за нетривиальность (А их автор хочет остаться неизвестной)

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О загадочной художнице Ирине известно немного, точнее сказать, совсем ничего. Таинственная девушка, кстати говоря, самоучка, творит под ником maxima_for. Свои работы она выкладывает в соцсетях, там же на них и получает отзывы. У кого-то ее комиксы вызывают недоумение, других они вгоняют в краску, ну а третьи говорят о том, что это один из наиболее самобытных художников нашего времени.

Редакция AdMe.ru не смогла остаться равнодушной к творчеству Ирины и предлагает вам насладиться несколькими ее работами.

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Какие творения maxima_for показались вам особенно симпатичными?

Фото на превью livejournal.com

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