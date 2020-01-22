17 шедевров скульптуры, на которые хочется смотреть затаив дыхание

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«От скульптуры мы вправе требовать как минимум одного — чтобы она не шевелилась», — как-то пошутил Сальвадор Дали. Но, согласитесь, есть такие произведения искусства, которые, казалось бы, вот-вот нарушат это правило и оживут.

Мы в AdMe.ru подписались на странички скульпторов, чтобы находить именно эти работы — эмоциональные, динамичные и настоящие. Кстати, некоторые художники показывают и процесс своего творчества. Дочитайте статью до конца, чтобы увидеть в бонусе, как рождается шедевр.

1. «Сила любви», Лоренцо Куинн

2. «Кинцуги», Билли Бонд

3. «Мраморная подушка», Хокон Антон Фагерос

4. «Отказ», Филипп Фарау

5. «Лунная ночь», Ло Ли Ронг

6. «Распад», Гося

7. «Открытый разум», Джонсон Цанг

8. «Рыжий ангел», Сисеро Давила

9. «Уна», Филипп Фарау

10. «Кассандра», Фред Фише

11. «Танец», Эммануэль Филлион

12. «Возникновение», Эрен Бинерт

13. «Тень лунного света», Джоан Кодерч и Хавьер Малавия

14. «Дейенерис Таргариен», Кен-ах Ким

15. «Мадонна», Джерард Мас

16. «Влюбленные», Лоренцо Куинн

17. Скульптуры Хокона Антона Фагероса

Бонус: как рождается скульптура