17 озорных комиксов о том, что ко всему происходящему вокруг следует относиться с юмором
Кому не знакома ситуация: только почистишь зубы перед сном — и сразу же хочется чего-то вкусненького? Или же купишь годовой абонемент на фитнес, походишь некоторое время в зал, а потом появляются обстоятельства, препятствующие занятиям. Так вот, эти и многие другие знакомые до боли ситуации обрисовала в своих комиксах молодая художница Анастасия.
Мы в AdMe.ru даже узнали себя в некоторых комиксах, может быть, и вы найдете себя в них?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Узнали ли вы себя в каких-либо комиксах?
Фото на превью a_sol_art / Instagram
Поделиться этой статьёй