17 озорных комиксов о том, что ко всему происходящему вокруг следует относиться с юмором

Кому не знакома ситуация: только почистишь зубы перед сном — и сразу же хочется чего-то вкусненького? Или же купишь годовой абонемент на фитнес, походишь некоторое время в зал, а потом появляются обстоятельства, препятствующие занятиям. Так вот, эти и многие другие знакомые до боли ситуации обрисовала в своих комиксах молодая художница Анастасия.