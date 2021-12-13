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17 озорных комиксов о том, что ко всему происходящему вокруг следует относиться с юмором

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Кому не знакома ситуация: только почистишь зубы перед сном — и сразу же хочется чего-то вкусненького? Или же купишь годовой абонемент на фитнес, походишь некоторое время в зал, а потом появляются обстоятельства, препятствующие занятиям. Так вот, эти и многие другие знакомые до боли ситуации обрисовала в своих комиксах молодая художница Анастасия.

Мы в AdMe.ru даже узнали себя в некоторых комиксах, может быть, и вы найдете себя в них?

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Узнали ли вы себя в каких-либо комиксах?

Фото на превью a_sol_art / Instagram
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