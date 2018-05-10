Взгляните на 17 фотографий визажиста из США, и вы поймете, почему ее считают королевой перевоплощений
Промис Таманг (Promise Tamang) — не просто визажист, а настоящий «человек-хамелеон», известная королева перевоплощений. 7 лет назад макияж был для нее обычным хобби, но сегодня с его помощью девушка с легкостью превращается в знаменитостей и популярных персонажей.
За процессами преображений Промис можно наблюдать на ее канале, который на данный момент насчитывает более 5 млн подписчиков. На видео иногда появляется главный фанат девушки — ее муж Стив, а также их милые питомцы — собака и ежик.
AdMe.ru впечатлен талантами Промис: кажется, ей под силу перевоплотиться в кого угодно. Взгляните и вы на ее работы.
1. Эд Ширан
2. Мэрайя Кэри
3. Селена Гомес
4. Моана
5. Бетти Буп
6. Принцесса Анастасия
7. Коралина и Бэльдам
8. Дарла Шерман
9. Джон Сноу
10. Хлои Кардашьян, Ким Кардашьян и Крис Дженнер
11. Чудо-женщина
12. Ариэль
13. Бейонсе и Джей-Зи
14. Джуди Хоппс
15. Пеннивайз
16. Белль
17. Кукла Братц
Бонус: а это Промис в образе своего отца...
...и своей собаки
Как думаете, кто бы мог составить конкуренцию Промис? Расскажите об известных вам гуру макияжа в комментариях.
Фото на превью promisetamang/Instagram