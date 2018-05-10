Взгляните на 17 фотографий визажиста из США, и вы поймете, почему ее считают королевой перевоплощений

Промис Таманг (Promise Tamang) — не просто визажист, а настоящий «человек-хамелеон», известная королева перевоплощений. 7 лет назад макияж был для нее обычным хобби, но сегодня с его помощью девушка с легкостью превращается в знаменитостей и популярных персонажей.

За процессами преображений Промис можно наблюдать на ее канале, который на данный момент насчитывает более 5 млн подписчиков. На видео иногда появляется главный фанат девушки — ее муж Стив, а также их милые питомцы — собака и ежик.

AdMe.ru впечатлен талантами Промис: кажется, ей под силу перевоплотиться в кого угодно. Взгляните и вы на ее работы.

1. Эд Ширан

2. Мэрайя Кэри

3. Селена Гомес

4. Моана

5. Бетти Буп

6. Принцесса Анастасия

7. Коралина и Бэльдам

8. Дарла Шерман

9. Джон Сноу

10. Хлои Кардашьян, Ким Кардашьян и Крис Дженнер

11. Чудо-женщина

12. Ариэль

13. Бейонсе и Джей-Зи

14. Джуди Хоппс

15. Пеннивайз

16. Белль

17. Кукла Братц

Бонус: а это Промис в образе своего отца...

...и своей собаки

Как думаете, кто бы мог составить конкуренцию Промис? Расскажите об известных вам гуру макияжа в комментариях.

Фото на превью promisetamang/Instagram

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11 Комментарии

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