Взгляните на 17 фотографий визажиста из США, и вы поймете, почему ее считают королевой перевоплощений

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Промис Таманг (Promise Tamang) — не просто визажист, а настоящий «человек-хамелеон», известная королева перевоплощений. 7 лет назад макияж был для нее обычным хобби, но сегодня с его помощью девушка с легкостью превращается в знаменитостей и популярных персонажей.

За процессами преображений Промис можно наблюдать на ее канале, который на данный момент насчитывает более 5 млн подписчиков. На видео иногда появляется главный фанат девушки — ее муж Стив, а также их милые питомцы — собака и ежик.

AdMe.ru впечатлен талантами Промис: кажется, ей под силу перевоплотиться в кого угодно. Взгляните и вы на ее работы.