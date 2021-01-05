17 невероятных фактов о нашем мире, которые не укладываются в голове, как ни утрамбовывай

Все мы разные и познаем мир по-разному. Кто-то любит смотреть передачи про космос, кто-то подписан на канал о живой природе, кто-то зачитывается научно-популярной литературой.

А мы в AdMe.ru, помимо прочего, еще и подписаны на инстаграм агентства инфографики из Копенгагена Ferdio. Его сотрудники публикуют там неожиданные факты о нашей планете и ее обитателях и рисуют оригинальные иллюстрации. Сегодня мы в очередной раз хотим поделиться с вами их занятными и, главное, познавательными работами.

Лимон плавает в воде, а вот лайм тонет

Тут все очень просто: плотность лайма больше, чем у воды, а вот у лимона, напротив, меньше, что и позволяет этому полезному цитрусу «оставаться на плаву».

Серые киты в брачный сезон часто собираются по трое, а не по двое

В зимний период серые киты приплывают в теплые воды для размножения. Самка выбирает партнера или, как это нередко случается, партнеров, от которых затем 13 месяцев вынашивает потомство.

В среднем мы вздыхаем раз в 5 минут, иначе откажут легкие

«В память о Мэри Джозеф, которая забыла вздохнуть».

Люди вздыхают примерно 12 раз в час, и не всегда это связано с усталостью или грустью. Оказывается, это безусловный рефлекс, который предотвращает схлопывание альвеол в легких. Ведь схлопнувшись, они не смогут заново раскрыться.

Во время рождения малыши-жирафы падают с высоты 1,5 метров

Не секрет, что жирафы — высокие животные. Но менее известен тот факт, что производят потомство они стоя, поэтому первые мгновения жизни жирафенка — это полет с высоты полутора метров. Для малышей это неопасно: практически сразу они могут вставать и даже бегать.

Королева Елизавета II в период Второй мировой войны работала механиком

В то время Елизавета, будучи еще принцессой, работала полный рабочий день механиком и водителем, помогая военным. В 1944 году ей было 18 лет, и тогда она, вопреки слову своего отца, короля Георга VI, решила, что поступит на службу в женское подразделение Британской армии.

В 1986 году у Apple была своя линия одежды

Когда Стив Джобс покинул компанию, Apple Computer выпустила линейку одежды, в которой были представлены футболки, свитера, ремни, кепки и куртки. Все они были яркими, разноцветными и содержали либо логотип компании, либо надпись Apple.

Для изготовления палочек для еды в Китае ежегодно вырубают 3,8 миллиона деревьев

Каждый год жители Поднебесной используют 57 миллиардов деревянных палочек для еды. 45 % палочек производят из древесины тополя, ели и березы, остальные — из бамбука.

Коалы обнимают деревья, чтобы охладиться

В жаркую погоду эти милые животные действительно прижимаются к стволам деревьев, чтобы немного охладиться. Кора, как правило, более низкой температуры, чем воздух, и за счет передачи тепла стволам коалы становятся чуть холоднее.

На самом деле у осьминога 6 рук и 2 ноги, а не 8 ног

В следующий раз при встрече с осьминогом помните, что ног (точнее, щупалец) у него 2, а не 8. Именно 2 щупальца он использует для передвижения, остальные — для кормления. Он одинаково владеет и правыми, и левыми щупальцами, но для еды предпочитает переднее третье.

Морские звезды могут восстановить все тело из одной-единственной конечности

Некоторые виды морских звезд могут без труда восстановить потерянную конечность, а некоторые — вырастить новое тело из одной оставшейся «ноги». Процесс длится от нескольких месяцев до нескольких лет, и на протяжении этого периода животное очень уязвимо. Но, согласитесь, это того стоит.

В Канаде есть стратегический запас кленового сиропа

Производство кленового сиропа — важная часть экономики Канады. Но оно сопряжено с риском, ведь клены чувствительны к изменениям погоды, и из-за этого качество сиропа может меняться. Запасы сиропа были сделаны для того, чтобы предотвратить кризис в неудачный год.

Самой первой игрушкой в мире может быть палка

В Музее игрушек Нью-Йорка есть экспонат, который отличается от других: деревянная палка. Палка считается самой старой игрушкой, когда-либо существовавшей. Множество детей играет ею по сей день, палку легко найти, а еще некоторые животные замечены играющими с ветками деревьев.

До того как были изобретены консервные ножи, банки открывали с помощью долота и молотка

Хотя консервирование продуктов началось уже в XVIII веке, специального инструмента для того, чтобы открыть банку, не производилось вплоть до 1850-х годов. Большее внимание уделялось тому, как сохранить пищу, а не тому, как потом до нее добраться. Поэтому приходилось использовать долото и молоток. Как и советовали инструкции того времени.

Панды умеют имитировать беременность

В дикой природе панда после неудачной беременности может продолжать вести себя так, словно все еще вынашивает потомство, — этот феномен полностью не объяснен. В неволе такое поведение иногда интерпретируется как способ получить доступ к дополнительному комфорту и еде.

Шоколад помогает улучшить математические способности

Особенно темный шоколад. В его составе присутствует флавонол — соединение, которое стимулирует кровоток в мозге, помогая решать сложные задачи. А еще флавонол содержится в некоторых фруктах и овощах.

Вид мяса оказывает успокаивающее воздействие на мужчин

Был проведен эксперимент: 82 человека смотрели на экран с меняющимися картинками и одновременно диктор читал вслух сценарий. Когда диктор читал слишком громко и это было неприятно для слуха, они должны были отреагировать. И было замечено, что, когда на экране появлялись изображения мяса, испытуемые были более терпимыми.

Почти все телефоны в Японии водонепроницаемы, потому что японки любят пользоваться ими в душе

От 90 до 95 % всех продаваемых телефонов в Японии водонепроницаемы. Один из руководителей Panasonic называет причиной то, что многие молодые японки пользуются телефонами во время принятия душа. Из-за этого производители не могут себе позволить выпускать модели, которые были бы небезопасны под водой.