17 лучших свадебных фото 2018 года, которые смотришь на одном дыхании

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Ресурс Fearless Photographers каждый год проводит конкурс Fearless Awards, где жюри выбирает лучшие свадебные фотографии. За выигрыш борются самые креативные и модные фотографы, а мы имеем удовольствие любоваться плодами их творчества. Где еще увидишь такие эмоциональные и необычные кадры.

Мы в AdMe.ru тоже прониклись этой идеей и предлагаем вам взглянуть на работы победителей.

Ням-ням

Ох уж эти папы

Эта собака явно что-то знает

Эмоциональность этой фотографии просто зашкаливает

К — креативность

Такую фотографию молодожены точно не забудут

Просто нет слов

Остановись, мгновенье, ты прекрасно!

Невеста Аквамена

Ракурс решает все

И тут тоже

Застывшая музыка

За компанию

Ничего лишнего

Летнее настроение

Когда опаздываешь на роспись

«Когда все это закончится?»

А какому из этих фото вы бы отдали главный приз?

Фото на превью NINA TULP

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