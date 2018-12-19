17 лучших свадебных фото 2018 года, которые смотришь на одном дыхании
Ресурс Fearless Photographers каждый год проводит конкурс Fearless Awards, где жюри выбирает лучшие свадебные фотографии. За выигрыш борются самые креативные и модные фотографы, а мы имеем удовольствие любоваться плодами их творчества. Где еще увидишь такие эмоциональные и необычные кадры.
Мы в AdMe.ru тоже прониклись этой идеей и предлагаем вам взглянуть на работы победителей.
Ням-ням
Ох уж эти папы
Эта собака явно что-то знает
Эмоциональность этой фотографии просто зашкаливает
К — креативность
Такую фотографию молодожены точно не забудут
Просто нет слов
Остановись, мгновенье, ты прекрасно!
Невеста Аквамена
Ракурс решает все
И тут тоже
Застывшая музыка
За компанию
Ничего лишнего
Летнее настроение
Когда опаздываешь на роспись
«Когда все это закончится?»
А какому из этих фото вы бы отдали главный приз?
Фото на превью NINA TULP