17 комиксов о событиях, которые могли произойти только в отношениях

Enzo — филиппино-канадский комик из Ванкувера. Вот уже более 10 лет он создает серию комиксов Cheer Up, Emo Kid, которая известна своим черным юмором и небанальным взглядом на современную жизнь. Главные герои его произведений Стив и Сью — молодая пара без комплексов, которая пытается найти и понять друг друга в круговороте событий.

Мы в AdMe.ru собрали для вас самые честные и откровенные комиксы Enzo, правда жизни которых способна отправить в нокаут.

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А какие забавные ситуации случались в ваших отношениях? Не стесняйтесь поделиться в комментариях.

Фото на превью cheerupemokid / enzocomics

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6 Комментарии

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