17 комиксов о событиях, которые могли произойти только в отношениях
Enzo — филиппино-канадский комик из Ванкувера. Вот уже более 10 лет он создает серию комиксов Cheer Up, Emo Kid, которая известна своим черным юмором и небанальным взглядом на современную жизнь. Главные герои его произведений Стив и Сью — молодая пара без комплексов, которая пытается найти и понять друг друга в круговороте событий.
Мы в AdMe.ru собрали для вас самые честные и откровенные комиксы Enzo, правда жизни которых способна отправить в нокаут.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
А какие забавные ситуации случались в ваших отношениях? Не стесняйтесь поделиться в комментариях.
Фото на превью cheerupemokid / enzocomics