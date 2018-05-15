17 комиксов о событиях, которые могли произойти только в отношениях

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Enzo — филиппино-канадский комик из Ванкувера. Вот уже более 10 лет он создает серию комиксов Cheer Up, Emo Kid, которая известна своим черным юмором и небанальным взглядом на современную жизнь. Главные герои его произведений Стив и Сью — молодая пара без комплексов, которая пытается найти и понять друг друга в круговороте событий.