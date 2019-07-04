17 комиксов про Масяню, которые вызывают ностальгию по юности, дискетам и проводному интернету
Первый флеш-мультфильм про бойкую девицу Масяню и ее закадычных приятелей Хрюнделя и Лохматого появился на свет в 2001 году. Помните, это как раз то время, когда мы скачивали информацию на дискеты и подключали интернет через телефонную линию. Каждая серия мультика, созданного и озвученного художником Олегом Куваевым, становилась для нас настоящим событием, а диалоги персонажей мгновенно растаскивались на цитаты.
Как насчет того, чтобы вместе с AdMe.ru на минутку вернуться в юность и вспомнить любимых героев? Тем более что комиксы про них выходят до сих пор. Но ребята повзрослели, и теперь их беспокоят совсем не те проблемы, что 15 лет назад. Масяня даже решила примерить новый образ (листайте статью до конца и увидите). Зато ее фирменный юмор остался прежним.
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Бонус: Масяня в новом образе
Кажется, что проблемы повзрослевших Масяни и Хрюнделя близки каждому из нас. А вы как думаете?
Фото на превью Олег Куваев / facebook