17 комиксов о том, как сильно изменились профессии со времен молодости наших родителей

В нашем мире все меняется очень стремительно: на первый план выходят технологии, знакомые нам профессии трансформируются и появляются новые, до этого неизвестные. Например, каких-то 10 лет назад о менеджерах соцсетей никто и не слышал, а сейчас они стали для нас такими же привычными, как и продавцы в супермаркете.

Нам в AdMe.ru стало любопытно, насколько сильно изменились знакомые нам с детства профессии за последние 20–30 лет.

Секретарь

Как и у начальников, работы у секретарей, очевидно, прибавилось. Но стало больше и инструментов, которые помогают все успевать: те самые технологии здорово облегчают жизнь.

Фотограф

Современный фотограф легким движением руки делает десяток снимков, а время, которое он раньше тратил в проявочной комнате, он может направить на оттачивание своего мастерства.

Бухгалтер

Благодаря современным программам рабочие будни сотрудников бухгалтерии стали если и не спокойнее, то уж точно комфортнее.

Повар

Кулинары становятся настоящими волшебниками на кухне. Если что и ограничивает повара в творчестве, так это лишь его фантазия.

Продавец

Онлайн-магазины наступают на пятки традиционным магазинам: более 2 миллиардов человек предпочитают покупать услуги и товары через интернет.

Парикмахер

Из особого мероприятия поход в парикмахерскую превратился в повседневную рутину, и за последние десятилетия у современных стилистов работы явно прибавилось.

Журналист

Кто-кто, а журналисты постоянно ощущают на себе влияние нового, ускоряющегося мира. Иначе никак, ведь они должны быть во всем первыми.

Риелтор

С развитием технологий у риелторов появилась отличная возможность представить своим клиентам товар лицом, даже не выходя из своей комнаты.

Садовник / ландшафтный дизайнер

Сегодня ландшафтный дизайнер редко держит в руках садовые ножницы, зато прекрасно разбирается в ботанике, архитектуре и проектировании.

Буфетчица / бармен

И хотя мы до сих пор помним вкус того самого грушевого лимонада из детства, нельзя не признать, что коктейли современных барменов стали значительно разнообразнее.

Электрик

Технологии вывели работу электриков на новый уровень: теперь за человеком все еще раз проверяет компьютер.

Работник загса

Новая ячейка общества может сама выбрать, начать свою жизнь под марш Мендельсона или же в сопровождении звуков природы. Пожалуй, работники загса тоже не прочь разнообразить будни.

Массовик-затейник / аниматор

У Деда Мороза и Снегурочки появилась настоящая команда персонажей, которые привносят в жизнь детей капельку волшебства.

Няня

Родители все чаще стали обращаться к услугам профессиональных нянь, а у старших сестер благодаря этому появилось больше свободного времени.

Экскурсовод

Современные экскурсоводы предлагают посмотреть на привычные вещи с непривычного ракурса. И это на самом деле очень круто!

Маляр

Современных маляров сложно удивить несуществующими цветами, ведь технологии позволяют нам реализовать в ремонте самые смелые фантазии.

Хореограф

Даже такая классическая профессия, как хореограф, приобрела новые оттенки в XXI веке и стала значительно более современной.