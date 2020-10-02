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17 правдивых иллюстраций о жизни в декрете

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Юлия Энслингер — одна из тех неунывающих мам, что воспринимают трудности легко и с юмором. Она рисует комиксы и выкладывает их на своей страничке в инстаграме, которую с удовольствием посещают тысячи мам. Там они общаются, находят единомышленниц и вместе обсуждают забавные «декретные» ситуации, которые поймет каждая женщина, которой приходилось сидеть с малышом.

Мы в AdMe.ru нашли комиксы Юли искренними и позитивными: тут вам и юмор, и ирония, и правда жизни. Поэтому мы хотим показать их своим читательницам: кого-то они поддержат в декрете, а кому-то напомнят то «золотое время» и, может быть, помогут улыбнуться, ведь неурядицы забываются, а светлые воспоминания о первых годах жизни малыша остаются.

1.

© julcheck_ / instagram

Я восхищаюсь мамочками, которые после родов приводят свое тело в изначальную форму. А особенно мое сознание и мотивацию будоражат те, кто делает свою фигуру еще более прекрасной, чем до появления детей.

2.

© julcheck_ / instagram

На днях я задумалась: а как выглядит кормление со стороны ребенка?

3.

© julcheck_ / instagram

Шел второй час прогулок с ребенком по детской. А ваши папы — супермены?

4.

© julcheck_ / instagram

Вообще, ногти моего сына растут с космической скоростью. Ну, или мне так кажется.

5.

© julcheck_ / instagram

Мамочки мои дорогие, а как вы отдыхаете на выходных?

6.

© julcheck_ / instagram

Мой свекор иногда шутит, что теперь все вещи и мебель нужно к потолку приколачивать. Горшки с цветами стояли на подоконнике вплоть до того момента, пока Феликс не начал до них дотягиваться. Перекочевали ли ваши растения куда-то повыше с появлением ребенка?

7.

© julcheck_ / instagram

За ними нужен глаз да глаз. Да глаз. Да глаз. Но иногда и этого мало.

8.

© julcheck_ / instagram

9.

© julcheck_ / instagram

Феликсу уже 2 года, и количество раз, когда я слышала от него слово «мама», можно сосчитать по пальцам. И вот недавно утром он внезапно позвал меня. В тот момент я спала с затычками в ушах и не услышала этого из бэбифона. Но зато услышал муж, принес Феликса в спальню и порадовал меня такой новостью. А в комиксе я отобразила, как я теперь с радостью буду мчаться с утра в детскую, услышав заветное слово.

10.

© julcheck_ / instagram

Я не ожидала от себя, что разбитая любимая чашка может немного выбить меня из колеи.

11.

© julcheck_ / instagram

12.

© julcheck_ / instagram

Вчера я впервые увидела своего сына визжащим. Он, безусловно, и раньше расстраивался до крика, но таких воплей я еще не слышала. Эту иллюстрацию пришлось перерисовывать. Первую я не сохранила, а когда рисовала второй вариант, выплеснула на вторую картинку весь негатив. Изначально она была менее пугающей.

13.

© julcheck_ / instagram

Дети-помощники — это классно. Сразу после утренних процедур мой маленький супермен несется к стиральной машинке. Вариантов действий всегда два. Первый — если машинка пустая, то надо ее наполнить. Неважно чем. Можно чистым бельем с батареи вперемешку с грязным из корзины, можно игрушками и любыми предметами, которые, по мнению сына, лежат не на месте. Второй — если машинка полная, то надо ее разобрать! Чистое влажное белье очень важно скинуть на грязный пол, который мама не мыла пару дней.

14.

© julcheck_ / instagram

Но иногда наступает она. Идиллия.

15.

© julcheck_ / instagram

Обучение ребенка без травм — не слышала о таком.

16.

© julcheck_ / instagram

Недавний случай из жизни.

17.

© julcheck_ / instagram

Все мамы так делают или я ошибаюсь?

Расскажете о своем декрете? Случались ли у вас ситуации, которые изобразила Юля?

Фото на превью julcheck_ / instagram
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