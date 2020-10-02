17 правдивых иллюстраций о жизни в декрете

Юлия Энслингер — одна из тех неунывающих мам, что воспринимают трудности легко и с юмором. Она рисует комиксы и выкладывает их на своей страничке в инстаграме, которую с удовольствием посещают тысячи мам. Там они общаются, находят единомышленниц и вместе обсуждают забавные «декретные» ситуации, которые поймет каждая женщина, которой приходилось сидеть с малышом.

Мы в AdMe.ru нашли комиксы Юли искренними и позитивными: тут вам и юмор, и ирония, и правда жизни. Поэтому мы хотим показать их своим читательницам: кого-то они поддержат в декрете, а кому-то напомнят то «золотое время» и, может быть, помогут улыбнуться, ведь неурядицы забываются, а светлые воспоминания о первых годах жизни малыша остаются.

1.

Я восхищаюсь мамочками, которые после родов приводят свое тело в изначальную форму. А особенно мое сознание и мотивацию будоражат те, кто делает свою фигуру еще более прекрасной, чем до появления детей.

2.

На днях я задумалась: а как выглядит кормление со стороны ребенка?

3.

Шел второй час прогулок с ребенком по детской. А ваши папы — супермены?

4.

Вообще, ногти моего сына растут с космической скоростью. Ну, или мне так кажется.

5.

Мамочки мои дорогие, а как вы отдыхаете на выходных?

6.

Мой свекор иногда шутит, что теперь все вещи и мебель нужно к потолку приколачивать. Горшки с цветами стояли на подоконнике вплоть до того момента, пока Феликс не начал до них дотягиваться. Перекочевали ли ваши растения куда-то повыше с появлением ребенка?

7.

За ними нужен глаз да глаз. Да глаз. Да глаз. Но иногда и этого мало.

8.

9.

Феликсу уже 2 года, и количество раз, когда я слышала от него слово «мама», можно сосчитать по пальцам. И вот недавно утром он внезапно позвал меня. В тот момент я спала с затычками в ушах и не услышала этого из бэбифона. Но зато услышал муж, принес Феликса в спальню и порадовал меня такой новостью. А в комиксе я отобразила, как я теперь с радостью буду мчаться с утра в детскую, услышав заветное слово.

10.

Я не ожидала от себя, что разбитая любимая чашка может немного выбить меня из колеи.

11.

12.

Вчера я впервые увидела своего сына визжащим. Он, безусловно, и раньше расстраивался до крика, но таких воплей я еще не слышала. Эту иллюстрацию пришлось перерисовывать. Первую я не сохранила, а когда рисовала второй вариант, выплеснула на вторую картинку весь негатив. Изначально она была менее пугающей.

13.

Дети-помощники — это классно. Сразу после утренних процедур мой маленький супермен несется к стиральной машинке. Вариантов действий всегда два. Первый — если машинка пустая, то надо ее наполнить. Неважно чем. Можно чистым бельем с батареи вперемешку с грязным из корзины, можно игрушками и любыми предметами, которые, по мнению сына, лежат не на месте. Второй — если машинка полная, то надо ее разобрать! Чистое влажное белье очень важно скинуть на грязный пол, который мама не мыла пару дней.

14.

Но иногда наступает она. Идиллия.

15.

Обучение ребенка без травм — не слышала о таком.

16.

Недавний случай из жизни.

17.

Все мамы так делают или я ошибаюсь?