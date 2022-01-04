17 комиксов о Сове — эффективном менеджере, которая сочетает работу с личной жизнью как умеет

Эффективный менеджер Сова — персонаж, знакомый многим. Вполне вероятно, что вы уже видели комиксы о ней. Но мало кто знает, что у Совы есть еще муж, Филин Филиппович, и маленький сынишка. И она умудряется так совмещать работу и личную жизнь, как многим управленцам и не снилось. Вот только ее подчиненным, как всегда, не до смеха.