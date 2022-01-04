17 комиксов о Сове — эффективном менеджере, которая сочетает работу с личной жизнью как умеет
Эффективный менеджер Сова — персонаж, знакомый многим. Вполне вероятно, что вы уже видели комиксы о ней. Но мало кто знает, что у Совы есть еще муж, Филин Филиппович, и маленький сынишка. И она умудряется так совмещать работу и личную жизнь, как многим управленцам и не снилось. Вот только ее подчиненным, как всегда, не до смеха.
Мы в AdMe.ru рады, что нам не пришлось иметь дела с таким боссом-самодуром, как Сова или ее супруг. И посылаем лучи поддержки тем, кому, к сожалению, повезло меньше.
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А ваш начальник иногда ведет себя как Сова из этого комикса? Или вам с ним повезло?
Фото на превью alexandrinferno / Instagram
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