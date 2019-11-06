17 комиксов о ситуациях, в которые попадал каждый профессионал

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Магическая приставка «ты ж» превращает обычного работника в супергероя. «Ты-ж-юрист» наизусть знает все законы с последними поправками, «ты-ж-сисадмин» ремонтирует любую технику, «ты-ж-бухгалтер» горит желанием в любое время суток выдавать справки и безошибочные расчеты. И это происходит с представителями любой профессии: у посторонних людей все равно будет собственное мнение по поводу того, что входит в вашу компетенцию.