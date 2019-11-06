17 комиксов о ситуациях, в которые попадал каждый профессионал
Магическая приставка «ты ж» превращает обычного работника в супергероя. «Ты-ж-юрист» наизусть знает все законы с последними поправками, «ты-ж-сисадмин» ремонтирует любую технику, «ты-ж-бухгалтер» горит желанием в любое время суток выдавать справки и безошибочные расчеты. И это происходит с представителями любой профессии: у посторонних людей все равно будет собственное мнение по поводу того, что входит в вашу компетенцию.
Мы в AdMe.ru понаблюдали за людьми разных профессий и нарисовали комиксы о странных просьбах их клиентов.
1. Фотограф
2. Мастер маникюра
3. Учитель
4. Бухгалтер
5. Врач
6. Дизайнер
7. Переводчик
8. Строитель
9. Фармацевт
10. Таксист
11. Швея
12. Сисадмин
13. Психолог
14. Повар
15. Художник
16. Бармен
17. Юрист
Бонус № 1: Начинающий блогер
Бонус № 2: Ты-ж-друг
А с какими просьбами приходится сталкиваться вам по долгу службы?
Иллюстратор Alice Perkmini специально для AdMe.ru