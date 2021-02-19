AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

17 комиксов о покупателях, с которыми мы бок о бок стоим у касс и магазинных полок

---1
1

В магазин кто-то ходит за продуктами, а кто-то — еще и за опытом. Там можно наблюдать, как по-разному люди общаются с кассиром и продавцами, или вырабатывать стальную выдержку в очередях. А можно теряться в догадках, почему некоторые ходят с охапкой товаров, вместо того чтобы взять тележку или корзинку, — по статистике, так поступает 51 % покупателей.

AdMe.ru решил немного утрированно зарисовать типажи людей, которые попадаются нам на глаза в магазинах. Надеемся, вы не будете воспринимать эти рисунки слишком серьезно, ведь задача наших комиксов просто вызвать у вас улыбку.

Адепт общества красных ценников

Рационализатор

Неадекват

Человек-невидимка

Многорукое божество

Мамкин знакомый

Счастливчик

Обладатель пытливого ума

Новобранец

Статуя с тележкой

Забывчивый

Былой боец

Скандалист с опытом

Безотказная

Искатель клада

Хитрая бестия

Копуша

Какие типы покупателей попадались вам? Узнали ли в ком-то своих знакомых или близких?

---1
1
Поделиться этой статьёй