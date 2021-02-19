17 комиксов о покупателях, с которыми мы бок о бок стоим у касс и магазинных полок
В магазин кто-то ходит за продуктами, а кто-то — еще и за опытом. Там можно наблюдать, как по-разному люди общаются с кассиром и продавцами, или вырабатывать стальную выдержку в очередях. А можно теряться в догадках, почему некоторые ходят с охапкой товаров, вместо того чтобы взять тележку или корзинку, — по статистике, так поступает 51 % покупателей.
AdMe.ru решил немного утрированно зарисовать типажи людей, которые попадаются нам на глаза в магазинах. Надеемся, вы не будете воспринимать эти рисунки слишком серьезно, ведь задача наших комиксов просто вызвать у вас улыбку.
Адепт общества красных ценников
Рационализатор
Неадекват
Человек-невидимка
Многорукое божество
Мамкин знакомый
Счастливчик
Обладатель пытливого ума
Новобранец
Статуя с тележкой
Забывчивый
Былой боец
Скандалист с опытом
Безотказная
Искатель клада
Хитрая бестия
Копуша
Какие типы покупателей попадались вам? Узнали ли в ком-то своих знакомых или близких?
Поделиться этой статьёй