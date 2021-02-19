17 комиксов о покупателях, с которыми мы бок о бок стоим у касс и магазинных полок

В магазин кто-то ходит за продуктами, а кто-то — еще и за опытом. Там можно наблюдать, как по-разному люди общаются с кассиром и продавцами, или вырабатывать стальную выдержку в очередях. А можно теряться в догадках, почему некоторые ходят с охапкой товаров, вместо того чтобы взять тележку или корзинку, — по статистике, так поступает 51 % покупателей.