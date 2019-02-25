17 комиксов, на которые стоит взглянуть дважды. А потом еще разок

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Танго Гао родился в Шанхае, он с детства любил рисовать и мечтал стать художником или скульптором. Но родители Гао запретили ему идти в искусство и настояли, чтобы тот нашел стабильную работу. Поэтому Танго поступил в технический университет, отучился на математика и устроился в офис. Но в 1990 году он все-таки решил исполнить свою мечту и записался в школу искусств, пойдя наперекор своим родителям.

Он закончил учебу с отличием и устроился на работу в рекламное агентство, где быстро поднялся до арт-директора. А в 2010 году его жизнь снова изменилась. Он поспорил с другом, что сможет рисовать по одному комиксу в день, чтобы поднимать настроение людям. Так родилась серия остроумных минималистичных комиксов, которые вскоре покорили весь мир.