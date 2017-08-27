17 иллюстраций о «страшной» правде, которую скрывают женщины

Талантливая художница из Бельгии под псевдонимом Плэнет Прюденс (Planet Prudence) рисует комиксы о своей жизни. Главная героиня — одновременно милая и неловкая девушка — сталкивается с проблемами, которые знакомы каждой из нас, и совершенно не стесняется о них говорить. Плэнет старается сделать мир лучше с помощью своих работ, несмотря на то что сама борется с редкой болезнью.

AdMe.ru собрал 17 комиксов художницы, которые помогут забыть о проблемах и создадут хорошее настроение.

Фото на превью Planet Prudence

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