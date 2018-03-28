17 комиксов от испанского гуру сарказма, который видит этот мир насквозь
Испанский художник Начо Диас Арджона (Nacho Diaz Arjona) в мире комиксов известен как Naolito. Его забавные иллюстрации покорили сотни тысяч людей, и Начо Диас решил запустить производство футболок и различных аксессуаров со своими рисунками.
В 2009 году Naolito начал принимать участие в онлайн-конкурсах по дизайну, затем набирался опыта и к 2013 году «дорос» до собственного сайта.
Нам в AdMe.ru понравились иллюстрации Naolito своей незамысловатостью, но в то же время тонким чувством юмора. Предлагаем и вам их оценить.
1. Бесплатные обнимашки / $ 9 за одну iOбнимашку
2. До и после душа
3. До и после кофе
4. До и после селфи
5. Я сделал «пи-пи» в твой напиток
6. До и после полового созревания
7. До и после мейкапа
8. До и после института
9. Вам знакомо это чувство
10. До и после того, как дети назвали тебя «сэр»
11. До и после мексиканской еды
12. До и после дня на пляже
13. Они называют меня медленным
14. До и после поездки к бабушке
15. Опасное предложение
16. До и после стрижки
17. Когда чувствуете себя так, посмотрите на ситуацию с другой стороны
Какой из сюжетов запал вам в душу больше всего?
Фото на превью naolito / instagram