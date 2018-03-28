17 комиксов от испанского гуру сарказма, который видит этот мир насквозь

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Испанский художник Начо Диас Арджона (Nacho Diaz Arjona) в мире комиксов известен как Naolito. Его забавные иллюстрации покорили сотни тысяч людей, и Начо Диас решил запустить производство футболок и различных аксессуаров со своими рисунками.

В 2009 году Naolito начал принимать участие в онлайн-конкурсах по дизайну, затем набирался опыта и к 2013 году «дорос» до собственного сайта. Нам в AdMe.ru понравились иллюстрации Naolito своей незамысловатостью, но в то же время тонким чувством юмора. Предлагаем и вам их оценить.

1. Бесплатные обнимашки / $ 9 за одну iOбнимашку

2. До и после душа

3. До и после кофе

4. До и после селфи

5. Я сделал «пи-пи» в твой напиток

6. До и после полового созревания

7. До и после мейкапа

8. До и после института

9. Вам знакомо это чувство

10. До и после того, как дети назвали тебя «сэр»

11. До и после мексиканской еды

12. До и после дня на пляже

13. Они называют меня медленным

14. До и после поездки к бабушке

15. Опасное предложение

16. До и после стрижки

17. Когда чувствуете себя так, посмотрите на ситуацию с другой стороны

Какой из сюжетов запал вам в душу больше всего?