17 комиксов-анекдотов о том, что с появлением ребенка все в доме встает с ног на голову

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Будни любой мамы полны приключений и неожиданностей. Это в очередной раз подтверждают комиксы «Мари о родительстве». Их создательница Мария живет в Новосибирске и воспитывает двух дочек — 4 и 2 лет. В каждом ее рисунке — «суровая и неприкрытая» правда о семейной жизни, а еще много-много юмора и самоиронии.

Нам почему-то кажется, что в описанные здесь ситуации попадали многие читатели AdMe.ru, в семьях которых сейчас подрастают дети. Да вы сами посмотрите.

«Я была типом № 2, особенно будучи беременной вторым ребенком»

«Дети так быстро растут. Но старшие вырастают в момент, как только дома появляется новый малыш»

«Надеюсь, вам иногда удается устроить себе настоящий отдых»

«Мне кажется, все мамы это делали, делают и будут делать. Зато детям меньше вредностей достанется»

«Хорошо, малыш, что ты не видишь моего лица»

«Никак не научусь рассчитывать точное количество овощей на кастрюлю. Зато борщец всегда такой... наваристый»

«Сезон „ну пойдемте домой, я ног не чувствую“ объявляю открытым»

«Чем старше становится булочка, тем проблематичнее к ней подкатить со своими поцелуйчиками. Такая важная стала, что иной раз не удается ее потискать вдоволь»

«Когда надо решить за 2 секунды, что для тебя важнее»

«Мама, может, и хорошая, но вот подадут ли дети стакан воды в старости без условий в завещании — это еще вопрос»

«У нас есть комбинация: носок надеть должен папа, а ботинок — мама. Как происходит раздача указаний в процессе подтирания попы, даже рассказывать не буду»

«Очень умиляет смотреть, с каким упоением пупс „беседует по телефону“, важно расхаживая по комнате»

«Я бы и рада слезть с кофейного допинга, честно! Но пока не знаю других способов „запустить“ себя с утра и поддерживать в тонусе в течение дня»

«Цвет губ — реально индикатор! Они бывают аж фиолетового цвета, когда дети долго сидят в воде»

«Уборка — всегда огромное испытание для меня»

«Просто иллюстрация того, как я себя порой ощущаю»

«Хоть пару лишних часиков с утра дайте поспать, и я расцелую весь мир!»

Бонус: у любой мамы есть такая мечта. И пусть она обязательно сбудется

Интересно, а как проходят ваши семейные будни?