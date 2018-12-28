17 картин, наполненных неповторимой атмосферой советского Нового года

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В каждой эпохе есть свои прелести и недостатки. Но чаще всего мы стараемся запомнить только хорошее из того времени, на которое пришлись наши юные годы и молодость. Поэтому Новый год в СССР у нас ассоциируется со стеклянными игрушками, «Советским» шампанским и веселыми забавами на морозе.