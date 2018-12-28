17 картин, наполненных неповторимой атмосферой советского Нового года
В каждой эпохе есть свои прелести и недостатки. Но чаще всего мы стараемся запомнить только хорошее из того времени, на которое пришлись наши юные годы и молодость. Поэтому Новый год в СССР у нас ассоциируется со стеклянными игрушками, «Советским» шампанским и веселыми забавами на морозе.
AdMe.ru решил вспомнить с помощью художников о том, каким был зимний праздник несколько десятилетий назад.
Новогодняя елка на Манежной площади (Михаил Бобышев)
Новый год (Юрий Пименов)
Канун Рождества (Евгений Рябинский)
Щелкунчик (Александр Левченков, 2016)
Девочка с медвежонком (Александр Левченков)
Новый год (Владимир Акиншин)
Наш двор (Игорь Попов)
Новый год (Ирина Рыбакова)
Новый год (Николай Прокошев)
Новогодний натюрморт (Екатерина Калиновская)
Елка (Павел Радимов)
Детский праздник (Елена Шведова)
Елочный торг (Борис Кустодиев)
Кусочек Нового года (Екатерина Калиновская)
Новогодняя ночь (Илья Глазунов)
Праздничные фейерверки
Старая открытка с ароматом воспоминаний
Как считаете, сильно ли изменился с тех пор праздник?
Фото на превью Белгородский государственный художественный музей / facebook