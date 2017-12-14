Художник рисует жизнь современного человека, и его работы полны сарказма и иронии

Москвич Антон Гудим (Anton Gudim) уже несколько лет удивляет интернет своими работами: яркие образы, минимум слов, максимум сарказма и толика абсурда. Его иллюстрации не нуждаются в «переводе», их с легкостью поймут люди разных культур и национальностей, но лишь те из них, кто не лишен иронии и остроты ума.

Как ни странно, но рисование для Антона — это хобби, а работает он инженером. Однако этот факт не мешает талантливому иллюстратору набирать тысячи лайков в инстаграме и серьезно относиться к своему творчеству. По словам Антона, он не преследует конкретной цели, выкладывая свои работы на страницах в соцсетях, ему «просто жутко интересно, к чему все это приведет».

AdMe.ru делится 16 работами художника, которые метко и саркастично описывают нашу современную жизнь со всей ее противоречивостью.

Есть ли среди работ иллюстратора та, что понравилась вам больше остальных? Поделитесь в комментариях!

Фото на превью Gudim Anton / instagram.com

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3 Комментарии
  • 14 декабря 2017
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