17 говорящих иллюстраций о том, что рождение детей неминуемо делит жизнь на «до» и «после»

Мария Живова — мама 2 детей и талантливый иллюстратор. Она изображает свои будни, наглядно показывая ситуации, с которыми не понаслышке знаком каждый родитель. В ее комиксах многие мамы тут же узнают себя и в очередной раз вспомнят, как сильно меняется наша жизнь с появлением в ней ребенка.

Нам в AdMe.ru пришлись по душе работы Марии, и мы с радостью готовы поразмышлять о том, что же происходит в жизни женщины после пополнения в семействе. Авторскую орфографию и пунктуацию мы сохранили.

«Доступная городская среда зимой превращается в площадку для тренировок на износ»

«Иногда хочется немножко тишины. Самую чуточку»

«Вариантов 2: кормить самой, чтобы сберечь свои нервы, или позволить ребенку самостоятельно освоить эту стихию, но потом все оттирать»

«В эти моменты начинаешь бороться с внутренней бабушкой, неистово желающей надеть деткам носочки»

«Спорт в материнстве присутствует в любом случае»

«Я люблю комфортную одежду. Это же логично: носить то, в чем тебе удобно, а не страдать во славу эфемерного идеала»

«Сейчас я рассказываю сыну сказку на ночь, а в бездетные времена просила мужа рассказать мне что-нибудь о прошедшем дне»

«Идеальное преступление. Все ситуации утрированы, а персонажи обнаглели»

«Вечное противостояние порядка с хаосом»

«Честно признаться, периодически возникает желание сбежать в закат»

«Какие же это мучения — почистить зубы ребенку»

«Когда в очередной раз советчики и доброхоты будут допекать тебя своей мудростью, вспомни самое главное: ты лучшая мама для своих малышей!»

«Придумываешь, планируешь, ждешь и... все разбивается о сопли»

«Семейная фотосъемка — что может быть веселее?»

«С появлением первого ребенка чашечка кофе превратилась в ведро»

«Мои дети явно не из тех ангелочков, которые встают утром в хорошем настроении»

«Какой бы ни была твоя шапочка, она всегда будет недостаточно шапочковой»