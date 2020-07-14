17 фактов о художнике Густаве Климте, который больше всего в жизни любил женщин и котиков

Густав Климт был натурой замкнутой и вел простой образ жизни, мало общался с другими художниками. При этом он был очень знаменит и мог выбирать из заказов только то, что ему было действительно интересно.

Климт никогда не писал автопортреты. Он объяснял это так: «Я никогда не писал автопортреты. Меня гораздо меньше интересую я сам в качестве предмета картины, чем другие люди, прежде всего женщины. Во мне нет ничего особенного. Я художник, пишущий день за днем с утра до ночи. Кто хочет что-нибудь обо мне знать, должен внимательно рассмотреть мои картины».