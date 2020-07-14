17 фактов о художнике Густаве Климте, который больше всего в жизни любил женщин и котиков
Густав Климт — один из ярчайших представителей венского модерна. Его картины, созданные во время «золотого периода», бесконечно цитируются в мировом искусстве и знакомы даже тем, кто вовсе не интересуется живописью.
AdMe.ru решил вспомнить популярного художника и рассказать несколько фактов о его жизни, которые вы, возможно, не слышали.
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Густав Климт родился в предместье Вены в семье ювелира и несостоявшейся музыкантши. Он был вторым из 7 детей — 3 мальчиков и 4 девочек. Интересно, что все 3 сыновей Климта-старшего в итоге стали художниками.
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Когда отец и брат Густава умерли, на его плечи легла финансовая ответственность за семью. Это наложило отпечаток на его художественные взгляды и индивидуальный стиль.
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До того как увлечься модерном, Климт выучился академической живописи. Он получил образование в венском художественно-ремесленном училище, специализировался на архитектурной живописи. И, в отличие от многих молодых художников, соглашался с принципами консервативного академического образования.
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В конце XIX века Густав Климт стал одним из основателей Венского сецессиона — выставочного и творческого объединения молодых художников.
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В начале 1890-х Климт встретил австрийского модельера Эмилию Флёге — ей суждено было стать спутницей художника до конца его дней.
Эмилия Флёге.
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Однажды Климт получил заказ на 3 картины, которые должны были украсить потолок Венского университета. Аллегорические изображения «Философия», «Медицина» и «Юриспруденция» были закончены за 6 лет — и впали в немилость критиков и общества. Все посчитали их крайне непристойными. В итоге работы не были выставлены в главном здании учебного заведения. Это стало последним публичным заказом художника.
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По большей части мы знаем Климта как портретиста. Но, оказывается, в его активе немало пейзажей. В 1890-х годах он ежегодно отдыхал с семьей Флёге на озере Аттерзе. Именно там он написал множество своих пейзажей. В то время художник увлекался исключительно этим жанром живописи, а до знаменитого «Поцелуя» было еще далеко.
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Густав Климт был натурой замкнутой и вел простой образ жизни, мало общался с другими художниками. При этом он был очень знаменит и мог выбирать из заказов только то, что ему было действительно интересно.
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Климт никогда не писал автопортреты. Он объяснял это так: «Я никогда не писал автопортреты. Меня гораздо меньше интересую я сам в качестве предмета картины, чем другие люди, прежде всего женщины. Во мне нет ничего особенного. Я художник, пишущий день за днем с утра до ночи. Кто хочет что-нибудь обо мне знать, должен внимательно рассмотреть мои картины».
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За любовь к золотому фону и манеру письма, напоминающую мозаику, Климта называли «чужеземцем из Византии».
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Главными объектами полотен Климта были женщины. А если на них и появлялись мужчины, то лица их были скрыты или спрятаны.
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На самой известной картине «Поцелуй» зритель не видит лица мужчины. Возможно, на картине изображен сам художник с Эмилией. Полотно принадлежит к «золотому периоду» художника: тогда Климт много работал с настоящим листовым сусальным золотом.
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«Поцелуй» был продан до того, как художник его закончил. Покупателем стала Галерея Бельведер. Сумма составила 25 тыс. крон (примерно $ 240 тыс.). Это в 5 раз больше, чем цена за проданную ранее самую дорогую австрийскую картину.
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Художник никогда не был женат, но ему приписывают отцовство множества внебрачных детей. Так, к примеру, австрийский кинооператор и режиссер Густав Учицки настаивал на том, что он сын Густава Климта. Его мать когда-то работала служанкой в доме живописца.
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Еще одну знаменитую картину Климта «Портрет Адели Блох-Бауэр I» называют «Австрийской Моной Лизой». На ней изображена дочь генерального директора венского банковского союза.
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Такую же привязанность, как к женщинам, художник питал разве что к котикам. Критик Артур Росслер описывал, как он пришел в мастерскую к Климту, где бегало 8 или 9 мяукающих и мурлыкающих кошек. Когда гость спросил, почему Густав предоставляет им такую свободу, тот ответил: «Неважно даже, если они испортят какие-то наброски, они ведь писают на них, а это, между прочим, лучший закрепитель» (на самом деле нет).
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И все же, несмотря на глубокий интерес художника к противоположному полу, главной музой Климта всегда оставалась Эмилия Флёге. Когда художника сразил инсульт, его последними словами было: «Пошлите за Эмилией».