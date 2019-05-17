17 честных комиксов о женщинах как они есть
Художница Мэг Куинн (Meg Quinn) делится сюжетами из своей семейной, да и просто повседневной жизни, и делает это так мастерски, что ее работы находят отклик в любом женском сердечке. Ведь и вы наверняка пытались фотографировать луну или засыпали с домашними животными? Посмотрите эти добрые, легкие и жизненные мини-истории вместе с нами.
Мы в AdMe.ru уже не раз знакомили вас с работами Мэг Куинн, и они не теряют актуальности и по сей день.
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А в каком комиксе вы нашли себя?
Фото на превью artbymoga /instagram