17 честных комиксов о женщинах как они есть

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Художница Мэг Куинн (Meg Quinn) делится сюжетами из своей семейной, да и просто повседневной жизни, и делает это так мастерски, что ее работы находят отклик в любом женском сердечке. Ведь и вы наверняка пытались фотографировать луну или засыпали с домашними животными? Посмотрите эти добрые, легкие и жизненные мини-истории вместе с нами.

Мы в AdMe.ru уже не раз знакомили вас с работами Мэг Куинн, и они не теряют актуальности и по сей день.

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А в каком комиксе вы нашли себя?

Фото на превью artbymoga /instagram

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