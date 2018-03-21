17 человек, которые видят этот мир по-своему

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Каждый из нас видит мир вокруг под собственным углом. Но у некоторых людей этот «угол» настолько уникален и креативен, что остается только удивляться и хохотать над их фантазиями.

AdMe.ru собрал для вас авторские фотографии, которые требуют от зрителя напрячь его воображение.

Желейные мишки глазами медсестры и ее коллег

Я один вижу на этом детском рисунке жестокое убийство и нож в спине?

Стадион выглядит как инопланетный корабль

Когда в школе задали слепить черепашку, но не уточнили какую

Скажите, как это развидеть?

Тарантино выглядит так, словно поймал Гарри Поттера гуляющим по Хогвартсу во время комендантского часа

Не могу перестать видеть здесь небоскребы Нью-Йорка

Немного фантазии, и здание превращается в самый большой аккордеон

Освободите собаку!

«Моя дочь на занятиях по изо собрала жизнерадостную „Мону Лизу“ из газетных вырезок»

Как распознать дракона под заклятием иллюзии

Кажется, будто это робот проваливается в песок, но пытается удержаться

Соединил две разных фотографии

Штаны как-то странно на меня сморят

Вы тоже видите песчаные холмы в этом грязном сугробе?

На первый взгляд все спокойно, но на самом деле тут царит паника

Я художник, я так вижу

А у вас бывают приступы несуразных фантазий? Поделитесь в комментариях.