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Художница рисует остроумные комиксы о женских буднях, глядя на которые хочется воскликнуть: «Да это же обо мне!»

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Давайте признаем: быть женщиной — задача со звездочкой. Несмотря на то, что все мы по своей природе уникальны, нам то и дело приходится сталкиваться с одними и теми же проблемами: предательскими прыщиками, которые выскакивают накануне свидания; ленью бриться в холодное время года и месячными, которые настигают в самый разгар вожделенного отпуска. Художница, скрывающаяся под псевдонимом Ханна Блу, уверена, что без самоиронии с ними не справиться. Именно об этом ее неподражаемые комиксы, разглядывая которые будто в зеркало смотришься.

Мы в AdMe.ru готовы рукоплескать каждой иллюстрации, ведь в них заключена вся правда о женских буднях с их прелестями, конфузами и подводными камнями.

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О какой иллюстрации вы подумали: «Да она же буквально обо мне»? И какие еще житейские трудности женщин, на ваш взгляд, могли бы дополнить эту подборку?

Фото на превью bloome_comics / Instagram
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