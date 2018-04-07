17 абсурдных комиксов для тех, кто любит нестандартный юмор
О нестандартных людях часто говорят, что у них в голове живут тараканы. А вот у Тео Зириниса в голове обитают целые динозавры — по крайней мере, название его арт-студии звучит как «Руки прочь от моих динозавров» (HandsOffMyDinosaur). Художник уверен, что не только люди, но и предметы, и даже еда живут своей тайной жизнью, которую ему и удалось подглядеть. И нарисовать.
AdMe.ru решил поделиться с вами ни на что не похожим творчеством Тео, главные герои которого — не люди, а разнообразные предметы, овощи и даже знаки препинания.
А мне летать охота
Убирайтесь отсюда
Весенний тур
Утешительная еда
Освобождение
Пропал смысл
Известность
Фильм ужасов
Туристы
Незваный гость
Анатомия
Уф...
Вязальщик
Счастливого вымирания!
Хвастун
Попкорн
Ва-банк
Фото на превью HandsOffMyDinosaur/tumblr