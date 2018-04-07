17 абсурдных комиксов для тех, кто любит нестандартный юмор

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О нестандартных людях часто говорят, что у них в голове живут тараканы. А вот у Тео Зириниса в голове обитают целые динозавры — по крайней мере, название его арт-студии звучит как «Руки прочь от моих динозавров» (HandsOffMyDinosaur). Художник уверен, что не только люди, но и предметы, и даже еда живут своей тайной жизнью, которую ему и удалось подглядеть. И нарисовать.