17 абсурдных комиксов для тех, кто любит нестандартный юмор

О нестандартных людях часто говорят, что у них в голове живут тараканы. А вот у Тео Зириниса в голове обитают целые динозавры — по крайней мере, название его арт-студии звучит как «Руки прочь от моих динозавров» (HandsOffMyDinosaur). Художник уверен, что не только люди, но и предметы, и даже еда живут своей тайной жизнью, которую ему и удалось подглядеть. И нарисовать.

AdMe.ru решил поделиться с вами ни на что не похожим творчеством Тео, главные герои которого — не люди, а разнообразные предметы, овощи и даже знаки препинания.

А мне летать охота

Убирайтесь отсюда

Весенний тур

Утешительная еда

Освобождение

Пропал смысл

Известность

Фильм ужасов

Туристы

Незваный гость

Анатомия

Уф...

Вязальщик

Счастливого вымирания!

Хвастун

Попкорн

Ва-банк

Фото на превью HandsOffMyDinosaur/tumblr

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