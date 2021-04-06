16 звездных красавиц, которые отказались от «уколов красоты» и все равно выглядят потрясающе

В наше время пластические или легкие косметические процедуры уже норма для Голливуда. Пытаясь сохранить молодость, одни делают подтяжку лица, другие — инъекции ботокса. Но не все знаменитости поддаются этому модному увлечению, некоторые не собираются обманывать свой возраст и принимают себя такими, какие они есть. В списке таких известных женщин — Риз Уизерспун, Дрю Бэрримор и другие звезды.