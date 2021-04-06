16 звездных красавиц, которые отказались от «уколов красоты» и все равно выглядят потрясающе
В наше время пластические или легкие косметические процедуры уже норма для Голливуда. Пытаясь сохранить молодость, одни делают подтяжку лица, другие — инъекции ботокса. Но не все знаменитости поддаются этому модному увлечению, некоторые не собираются обманывать свой возраст и принимают себя такими, какие они есть. В списке таких известных женщин — Риз Уизерспун, Дрю Бэрримор и другие звезды.
И мы в AdMe.ru хотим отметить, что их естественная красота воспринимается гораздо привлекательнее искусственной.
Дженнифер Лав Хьюитт
Кэмерон Диас
Риз Уизерспун
Энн Хэтэуэй
Тильда Суинтон
Хелен Миррен
Кейт Бекинсейл
Дрю Бэрримор
Кейт Мосс
Натали Портман
Катрин Денев
Лиза Кудроу
Гвинет Пэлтроу
Пинк
Тина Фей
Мишель Йео
Кому, по-вашему мнению, удалось лучше сохранить свою естественную молодость и красоту?
Фото на превью BIGPICTURESPHOTO.COM / East News, DFY / KCS / East News
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