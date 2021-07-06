16 жизненных комиксов, в которых художница демонстрирует человеческую натуру во всей красе

Мария Гуадаррама рисует комиксы, над каждым из которых хочется задержаться на минутку-другую и подумать. Ведь в них художница отображает насущные проблемы отношений человека с окружающими и самим собой. Инстаграм Марии — кладезь мудрых советов, которые она выражает не словами, а в виде иллюстраций.