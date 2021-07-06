16 жизненных комиксов, в которых художница демонстрирует человеческую натуру во всей красе
Мария Гуадаррама рисует комиксы, над каждым из которых хочется задержаться на минутку-другую и подумать. Ведь в них художница отображает насущные проблемы отношений человека с окружающими и самим собой. Инстаграм Марии — кладезь мудрых советов, которые она выражает не словами, а в виде иллюстраций.
Нас в AdMe.ru тронули до глубины души работы художницы, и мы просто не можем не показать некоторые из них вам.
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В какой из этих иллюстраций вы узнали себя?
Фото на превью guadascribbles / Instagram
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