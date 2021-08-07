16 иллюстраций, которые так точно описывают будни родителей, что аж зубы сводит

Как только в семье рождается ребенок, привычный уклад жизни летит в тартарары. Чего только ни случается каждый день у мам, но о трудностях, тревогах и конфузах многие предпочитают умалчивать. Тем не менее все сталкиваются с одними и теми же проблемами и испытывают похожие чувства.

Мы в AdMe.ru понаблюдали за мамами со стороны и нарисовали ситуации, которые точно случались у каждой. А в конце мы добавили бонус о мамах с суперспособностями, которым мы все завидуем.

1. Кормление ребенка — это уже рефлекс

2. Нет ничего хуже проснувшегося ночью ребенка. Главное сделать вид, что крепко спишь

3. Родители вынуждены убирать последствия ежедневного веселья своих детей

4. Абсолютное большинство жалуется на усталость и недосып

5. Но некоторым удается вырваться из порочного круга

6. Сердце мам и пап сладко замирает, когда они едут за рулем и вдруг видят строительную технику

7. Поиск нужной вещи в сумке — то еще приключение

8. Независимо от положения в обществе маму всегда можно узнать по аксессуарам и макияжу

9. Когда плачет ребенок, невозможно бездействовать. Даже если не твой ребенок

10. Фантомные детские крики преследуют каждую мать

11. Со временем многие перестают выбегать из ванной, но неведомый голос никуда не исчезает

12. Есть ситуации, в которых боишься пошевелиться

13. У мам уникальная диета

14. Слишком долгий сон может привести к легкой панике

15. После чистки детского носа вы уже не будете прежним

16. На уход за собой не остается времени

Бонус: В материнстве есть 3 типа ведьм