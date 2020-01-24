16 запредельно крутых десертов, созданных настоящими профи
Произведения искусства вовсе не обязательно должны храниться в музеях, а такие кондитерские шедевры, как в нашей статье, точно должны быть поближе к народу. Хотя есть капкейки в виде песелей, «пушистый торт» и пирожное-скрипку, конечно, ужасно жалко. Но так сла-а-адко.
При виде этих десертов мы в AdMe.ru готовы заявить: «Диета? Нет, не слышали», — и решительно попробовать хоть кусочек. Или два. От каждого.
1. Капкейки в виде собак
2. Многослойное желе
3. Вишнево-шоколадный торт
4. Пирожное в виде разбитой скрипки
5. «Пушистый торт»
6. Торт с волной из рисовой бумаги
7. Клубничный минимализм
8. Леденец на палочке
9. Десерты по мотивам «Гарри Поттера»
10. Вот как выглядит та самая вишенка на торте
11. Не пирожное, а драгоценность
12. Торт — консервная банка
13. Съедобный тигр
14. Да, это торт
15. И это тоже торт
16. Бронированный медведь из книги «Темные начала» сделан из шоколада и мастики
Бонус: торт от кондитера Рената Агзамова к 45-летию Александра Реввы. В вишенках — фигурки именинника в разных образах
Сможете описать торт, который вы заказали бы на свой день рождения?
Фото на превью joecooool418 / Reddit