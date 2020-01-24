16 запредельно крутых десертов, созданных настоящими профи

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Произведения искусства вовсе не обязательно должны храниться в музеях, а такие кондитерские шедевры, как в нашей статье, точно должны быть поближе к народу. Хотя есть капкейки в виде песелей, «пушистый торт» и пирожное-скрипку, конечно, ужасно жалко. Но так сла-а-адко.

При виде этих десертов мы в AdMe.ru готовы заявить: «Диета? Нет, не слышали», — и решительно попробовать хоть кусочек. Или два. От каждого.

1. Капкейки в виде собак

2. Многослойное желе

3. Вишнево-шоколадный торт

4. Пирожное в виде разбитой скрипки

5. «Пушистый торт»

6. Торт с волной из рисовой бумаги

7. Клубничный минимализм

8. Леденец на палочке

9. Десерты по мотивам «Гарри Поттера»

10. Вот как выглядит та самая вишенка на торте

11. Не пирожное, а драгоценность

12. Торт — консервная банка

13. Съедобный тигр

14. Да, это торт

15. И это тоже торт

16. Бронированный медведь из книги «Темные начала» сделан из шоколада и мастики

Бонус: торт от кондитера Рената Агзамова к 45-летию Александра Реввы. В вишенках — фигурки именинника в разных образах

Сможете описать торт, который вы заказали бы на свой день рождения?