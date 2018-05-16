16 неоднозначных примеров того, как наркотики влияют на психику и воображение одаренных людей

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Человечество начало использовать наркотики более 10 тыс. лет назад, не осознавая их негативного влияния. Многие из них использовались в медицине: опиум рекомендовали при туберкулезе, кокаином стимулировали память, а ЛСД разрабатывали как средство от мигреней. Из-за этого многие творческие личности, ученые и писатели на себе проверили, каким образом психоактивные вещества влияют на работу мозга. К сожалению, на тот момент люди еще не догадывались о вреде наркотиков и страшной зависимости, которую они порождают.

AdMe.ru рассказывает об известных случаях из истории, когда воздействие наркотика подтолкнуло одаренного человека к какому-то открытию или достижению в работе. Правда, не без вреда для здоровья. Мы резко осуждаем использование любых психоактивных веществ для стимулирования работы мозга и в конце статьи предлагаем безопасные методы, которые пригодятся людям, занимающимся творческим и интеллектуальным трудом.

16. Принимая ЛСД и кетамин, ученый создал камеру, которая стимулирует работу мозга

Джон Лилли посвятил свою жизнь исследованию структур мозга. Часть его наблюдений основывалась на опыте от приема наркотиков. В результате нейробиолог придумал камеру сенсорной депривации: человек плавает на поверхности воды, полностью изолированный от любых ощущений, а его мозг создает образы, похожие на те, что видят люди под воздействием психотропных препаратов. Сегодня подобную стимуляцию используют спортсмены, ученые и творческие личности для развития умственных способностей без зависимости и вреда для здоровья. Ученый умер в возрасте 86 лет от сердечного приступа, так и не поборов зависимость от кетамина.

15. Под воздействием гашиша придумал концепцию поисковика Google

Гений и миллиардер из семьи ученых Сергей Брин никогда не скрывал, что использует марихуану для медитаций, которые помогают ему стимулировать работу мозга. Среди ученых много поклонников каннабиса — Стив Джобс, профессор неврологии Оливер Сакс, разработчик атомной бомбы Ричард Фейнман, сэр Ричард Брэнсон и Карл Саган. Но большинство придерживаются мнения, что марихуану стоит использовать только в медицинских целях, а развивать умственные способности сегодня можно без использования запрещенных веществ.

14. Кокаиновое вино помогало Томасу Эдисону сохранять ясность ума и спать по 4 часа в день

Ученый использовал «Вино Мариани» — напиток, придуманный французским химиком, на основе вин бордо с добавлением экстракта листьев коки. Поклонниками «Вина Мариани» были Александр Дюма, Конан Дойл, Жюль Верн, королева Виктория и даже римские папы. Тогда кокаин не считался наркотическим веществом. Позже, изучив рецепт «Вина Мариани», аптекарь Джон Пембертон создаст кока-колу.

13. Пифагор, Ральф Абрахам и Пал Эрдеш прибегали к наркотикам, чтобы лучше понимать математику

Пифагор был не только прекрасным математиком и выдающимся философом, но и мистиком, который воспринимал психотропные вещества как топливо для работы ума. Наркотики считались средством взаимодействия с иными мирами и своим эффектом на мозг интересовали ученые умы. Уже в XX веке математик Пал Эрдеш решил прибегнуть к наркотику, чтобы оценить его воздействие на мозг. На счету Эрдеша 1,5 тыс. научных статей и сотни открытий в области современной математики. Он работал по 19 часов в день даже в пожилом возрасте. По свидетельству родственников, сильную зависимость от амфетамина ученый так и не поборол до конца жизни. Ральф Абрахам тоже часто прибегал к помощи диметилтриптамина для повышения концентрации. Математик работал над развитием теории хаоса и динамической теории систем, пытался выражать математику через живопись и музыку. Наркотик в тот момент еще находился на стадии исследования и рассматривался учеными как препарат для стимулирования фантазии и памяти наравне с ЛСД. Никто из них не осознавал на тот момент, какие негативные последствия оказывают эти вещества на мозг, сердце, печень и другие органы человеческого тела. К сожалению, этот вопрос тогда был еще недостаточно изучен.

12. Употребляя наркотики, чтобы побороть шизофрению, писатель придумал сюжет фильма «Бегущий по лезвию»

На основе произведений Филипа Киндреда Дика созданы фильмы «Бегущий по лезвию», «Вспомнить все», «Особое мнение» и «Пророк». Огромные траты жены заставили Филипа много работать. Тогда он использовал наркотики и антидепрессанты как стимулирующие препараты для непрерывной работы и в качестве лекарства от шизофрении. Книги сделали его одним из лучших фантастов XX века, но наркотическая зависимость рано отняла жизнь: в 54 года Филип умер от инсульта.

11. Смешивал коктейль из кокаина, ксанакса, валиума, марихуаны и пива, чтобы создавать миры страха и ужаса

Стивен Кинг долгое время стимулировал воображение, смешивая всевозможные наркотики и антидепрессанты с алкоголем. Писатель признается, что даже не может вспомнить, как написал несколько произведений в тот период, например огромный роман «Томминокеры». С конца 1980-х Стивен ведет трезвый образ жизни, находит вдохновение в привычных вещах, но продолжает продуктивно творить благодаря новой привычке: он пишет не менее 2 тыс. слов в день.

10. Немного увлекся ЛСД, а затем открыл структуру ДНК и получил Нобелевскую премию

Фрэнсис Крик открыл структуру ДНК, доказав, что она похожа на двойную спираль. Во время работы он часто экспериментировал с ЛСД и употреблял марихуану, чтобы немного отвлечь мозг и просто отфильтровать лишнюю информацию. Приемы были редкими и контролируемыми, благодаря чему ученый не стал наркозависимым. Одновременно с этим он рассматривал возможное влияние наркотика на мозг, после чего уже с микробиологии переключился на нейроанатомию и нейробиологию.

9. Стивенсон написал книгу за 6 дней, принимая кокаин. Мэри Шелли предпочла опиумную настойку

Многие культовые персонажи и мрачные сюжеты, придуманные Эдгаром Алланом По, Чарльзом Диккенсом, Антоном Чеховым и Михаилом Булгаковым, появились под влиянием наркотиков. Тогда опиум, морфий и кокаин считались лучшими болеутоляющими при нефропатии, раке, мигрени или тяжелых воспалениях. Роберт Льюис Стивенсон по настоянию врачей принимал кокаин как средство от туберкулеза и случайно под эффектом наркотика за 6 дней написал книгу «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Мэри Шелли придумала Франкенштейна, попробовав опиумную настойку вместе с лордом Байроном и мужем, который ею лечился от хронических болей. Ночью писательнице приснился кошмар, во время которого она увидела монстра — будущее Чудовище Франкенштейна. Несмотря на успех книги, Мэри призналась, что это был самый страшный сон в ее жизни.

8. Рэй Чарльз употреблял наркотики, чтобы «увидеть» свои будущие музыкальные хиты

Музыкант с 16 лет употреблял наркотики и не раз попадал под арест за хранение героина, марихуаны и кокаина. Сначала это помогало ему видеть образы, которыми он вдохновлялся при создании музыки. Спустя 2 десятилетия Рэй Чарльз справился с зависимостью, научившись получать удовольствие от живых выступлений перед публикой на больших сценах. Позже певец активно выступал против наркотиков.

7. Под влиянием ЛСД ученый догадался, как клонировать гены и делать ДНК-тесты

Кэри Муллис получил Нобелевскую премию в 1993 году за открытие метода полимеразной цепной реакции, который позволяет заниматься клонированием ДНК, выделением новых генов, установлением отцовства и производить другие манипуляции с нуклеиновыми кислотами. Ученый не раз признавался, что именно ЛСД помогло ему расслабиться во время напряженной работы и посмотреть на задачи с иной стороны. В 1950-е психоделик использовался в медицине как средство для улучшения памяти и стимулирования умственных способностей, совсем как таблетки для мозга NZT из фильма «Области тьмы». Позже был введен запрет на опыты с использованием ЛСД даже в научных целях из-за его непредсказуемого влияния на психику человека.

6. Психоделик помог ученым определить неизвестные свойства джазовой музыки

Перед началом эксперимента испытуемые составили список своих любимых мелодий. Затем всем случайным образом раздали ЛСД, плацебо и ЛСД вместе с блокатором серотониновых рецепторов, которые отвечают за работу воображения. Участники прослушали разную музыку, в том числе свои любимые композиции. Испытуемые, получившие ЛСД, отметили, что только прослушивание джаза принесло наибольшее удовольствие и усилило эффект наркотика. Согласно другому исследованию, джаз сам по себе сильнее, чем ЛСД и псилоцибин, стимулирует работу мозга, но не вредит психике.

5. Психиатры случайно обнаружили средство для лечения шизофрении, давая художникам ЛСД

Доктор Оскар Янигер изучал влияние ЛСД на проявление творческих способностей человека. Он выяснил, что картины, написанные под воздействием наркотика, похожи на работы людей, страдающих от шизофрении. Вдохновившись его примером, в 1980-х Станислав Гроф давал своим пациентом ЛСД и заставлял их рисовать, чтобы изучать изменения психики. Сегодня эта связь подтвердилась: исследуя свойства наркотика и его взаимодействие с другими веществами, ученые разрабатывают лекарства для лечения шизофрении и обсессивно-компульсивного расстройства. Позже эти эксперименты породили целую волну творческих опытов среди художников.

4. Артистка показала миру, как на организм влияют препараты для лечения шизофрении и кататонии

Марина Абрамович известна шокирующими перформансами. Один из них она представила в 1974 году под названием «Ритм 2». Он длился 6 часов: сначала Марина на глазах у публики приняла препараты, используемые для лечения кататонии и шизофрении. Зрители наблюдали, как у художницы начались мышечные судороги, а потом ее мозг оказался полностью дезориентированным в пространстве и времени. По словам Марины, в тот момент она не понимала, кем является и где находится, ее личность полностью растворилась. Перформанс вызвал бурю обсуждений, в первую очередь касаемо того, насколько гуманным является подобное лечение, если человек при этом полностью теряет себя.

3. Художник больше 15 лет пробует разные препараты и рисует образы, которые порождает его мозг

Ксанакс.

Художник Брайан Льюис Сондерс давно борется с наркотической зависимостью. Проект Drugs («Наркотики») — это его личный рассказ о том, как можно или нельзя искусственно пробудить воображение человека. В его арсенале различные наркотики, антидепрессанты, успокоительные, алкоголь и даже микстура от кашля.

ЛСД.

Коллекция художника включает более 10 тыс. картин. Брайан оправдывает свою зависимость любовью к творчеству, но отдает себе отчет в том уроне, который уже нанесен его здоровью.

2. Девушка 9 часов рисовала автопортреты, чтобы показать, как ЛСД влияет на воображение

Девушка приняла небольшую дозу ЛСД, а затем приступила к рисованию. На каждую работу у нее уходило от 15 до 45 минут, зеркало не использовалось. Благодаря этому видно, как наркотик влиял не только на стиль изображения, но и на самовосприятие художницы. Эксперимент был разовым.

1. Художник изобразил, как выглядит состояние под действием 20 наркотиков. И любовь попала в их число

Метоксетамин.

Брайан Поллетт устроил 20-дневный марафон и ежедневно употреблял какой-либо наркотик, а затем садился рисовать. В своих работах он отталкивался от идеи о том, что время и пространство существуют вне рамок, как и настоящее искусство, а любовь чаще всего тоже оказывается наркотиком, который мы сами создаем.

Любовь.

Безопасные методы стимулирования воображения и ума

Мы не поддерживаем эксперименты ученых и художников, которые наносят вред вашему организму, личности и окружающим, поэтому предлагаем вам методики, которые не вызывают привыкания и рекомендуются врачами и нейробиологами. Занимайтесь творчеством, будь то рисование, музыка или просто кулинария. Главное, чтобы это отличалось от основного вида деятельности и было чем-то новым для вас.

Пусть питание будет сбалансированным, чтобы давать лучшее топливо для мозга.

Занимайтесь физической активностью, благодаря которой тело будет в тонусе.

Путешествуйте и учитесь всему новому. Удовлетворяя любопытство, вы омолаживаете и бодрите свой мозг.

Выбросите из головы все лишнее: переходите на планировщик задач, используйте приложения для контроля за бюджетом и решайте проблемы по мере их поступления.

Ложитесь спать не позже 23:00 и чаще отдыхайте, желательно на природе.

Влюбляйтесь.

Медитируйте по 20–30 минут в день, расслябляя тело и полностью избавляясь от мыслей в голове.

Заведите 2 тетради: в одной записывайте идеи и мысли, которые могут пригодиться в работе, а в другой — события, которые привели к вдохновению. Для кого-то это может быть прыжок с парашютом или встреча со старым другом, а для кого-то — полное уединение в темной комнате.