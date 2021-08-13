16 типов коллег, глядя на которых весь офис глаза закатывает

Каждому из нас, кому доводилось работать в коллективе, хорошо известно, что коллеги бывают разные. И наверняка у многих в офисе есть и тот, например, кто больше всех остальных болтает по телефону, и тот, кто засиживается за рабочим столом до поздней ночи.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить, какие существуют типы коллег, и нарисовали о них несколько иллюстраций.

1. Коллега-активист, самый ответственный в коллективе. Сбор денег, организация пикника, день рождения — он готов взяться за все

2. Коллега-Казанова успел пофлиртовать со всеми в радиусе километра и, несмотря на отказы, не сомневается в своей привлекательности

3. Коллега-гурман приносит на работу блюда, запах которых можно ощутить еще на улице. Обожает карри и любит греть рыбу в общей микроволновке

4. Путешественника не так-то просто застать на рабочем месте. У его отсутствия есть сотни уважительных и не очень причин. В итоге даже начальство забывает, как его зовут

5. Тот, кому жарко, и тот, кому дует, обычно сидят за соседними столами и яростно сражаются за пульт от кондиционера и окно

6. Мистер Успех никогда не теряет энтузиазма и всегда готов покорять новые вершины. Никто не знает, как ему это удается

7. Коллега-сплетник активно участвует в социальной жизни коллектива. Информация, получаемая от него, не всегда правдива, но всегда безумно интересна

8. У коллеги-лентяя, как правило, самое живое воображение из всех: придумывать такое количество отговорок, лишь бы не работать, — настоящий талант

9. Коллега-воришка уверен, что общий холодильник принадлежит ему. И что вы точно не хотите сегодня есть свой йогурт

10. Когда замолкает любитель телефонных разговоров, в офисе вдруг становится слишком тихо... Но, к счастью, тишина не длится долго

11. Коллега-подхалим неизменно старается быть ближе к начальству. Правда, эти старания не то чтобы всегда окупаются

12. Ударник труда прочно утвердился на доске почета. Он приходит раньше всех и, кажется, иногда даже ночует на работе

13. Самый опытный сотрудник помнит, какой была эта компания, когда ее еще не было. И охотно делится воспоминаниями

14. На каждого коллегу-трудягу найдется тот, кто никогда не приходит вовремя. Видимо, он просто старается сохранить вселенский баланс

15. Коллега-диктатор очень привередлив. Создать комфортную обстановку для него сложно, а поддерживать ее — задача на грани фантастики