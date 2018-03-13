16 страшных картин, от которых сначала нельзя оторвать взгляд, а потом невозможно уснуть
Художник Stefan Koidl не понаслышке знает о том, что самые большие человеческие страхи рождаются не в реальном мире, а в голове. В своих работах иллюстратор создает таинственный, пугающий, местами ужасный, но в то же время завораживающий и интригующий мир.
На свой страх и риск редакция AdMe.ru посетила его и отобрала для вас его самые интересные работы.
Добро пожаловать в таинственный потусторонний мир
Клоун, раздающий конфеты, — это не всегда весело
В лесу порой кажется, что за тобой кто-то следит
Будь осторожен, у стен есть не только уши
Здесь ваши страхи могут стать реальными
Поездка в неизвестность
Не лучшее время для уборки
Брошенные дома прямиком из Чернобыля
Телевизор может спасти тебя от одиночества
Рождественская ночь
Страх повсюду
В тени скрываются зловещие кошки
Но это еще не самое страшное
Сон может не закончиться никогда
Худший ночной кошмар
Но не стоит забывать, что у страха велики только глаза
Фото на превью Stefan Koidl