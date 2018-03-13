16 страшных картин, от которых сначала нельзя оторвать взгляд, а потом невозможно уснуть

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Художник Stefan Koidl не понаслышке знает о том, что самые большие человеческие страхи рождаются не в реальном мире, а в голове. В своих работах иллюстратор создает таинственный, пугающий, местами ужасный, но в то же время завораживающий и интригующий мир.

На свой страх и риск редакция AdMe.ru посетила его и отобрала для вас его самые интересные работы.

Добро пожаловать в таинственный потусторонний мир

Клоун, раздающий конфеты, — это не всегда весело

В лесу порой кажется, что за тобой кто-то следит

Будь осторожен, у стен есть не только уши

Здесь ваши страхи могут стать реальными

Поездка в неизвестность

Не лучшее время для уборки

Брошенные дома прямиком из Чернобыля

Телевизор может спасти тебя от одиночества

Рождественская ночь

Страх повсюду

В тени скрываются зловещие кошки

Но это еще не самое страшное

Сон может не закончиться никогда

Худший ночной кошмар

Но не стоит забывать, что у страха велики только глаза