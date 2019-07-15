16 секретов фресок Сикстинской капеллы, о которых вам не расскажут даже экскурсоводы
Роспись потолка Сикстинской капеллы — одно из самых масштабных произведений искусства эпохи Ренессанса, дошедшее до наших дней. Ее площадь, равная площади 1/6 части футбольного поля, поражает воображение, особенно если учитывать, что все рисунки были созданы менее чем за 5 лет. Интересно, что Микеланджело, сам себя считавший скульптором, а не художником, до этого никогда не работал в технике стенной живописи. Может, поэтому и за заказ великий итальянец взялся с небольшой охотой. Хотя некоторые биографы считают, что к работе его побудило не что иное, как желание доказать свое мастерство.
AdMe.ru решил поближе познакомиться с творением гениального художника, посмотреть на которое каждый день приходит до 30 тыс. человек.
Сикстинская капелла в Ватикане была построена в 1473–1481 годах по заказу папы Сикста IV, в честь которого и получила свое название. Для росписи стен капеллы были приглашены самые известные художники своего времени, включая Сандро Боттичелли. Не остался без внимания и потолок: на нем мастер по имени Пьерматтео д’Эмилия нарисовал золотые звезды на синем фоне.
В 1504 году на потолке появились трещины, которые заделали кирпичами. Однако папа Юлий II решил заново оформить потолок, и в 1508 году знаменитый флорентиец Микеланджело Буонарроти начал создавать свое величайшее творение.
С 1871 года Сикстинская капелла — единственное место, где проходят выборы нового папы римского. Именно над ней поднимается белый дым, оповещающий о том, что миру скоро представят нового главу католической церкви.
- Вопреки распространенному мнению, Микеланджело расписывал потолок не лежа на настиле, а стоя, запрокинув голову назад. Работа над фреской без преувеличения стоила мастеру, которому на момент начала росписи, в 1508 году, было всего 33 года, здоровья: у него развилась ушная инфекция из-за попадавшей на лицо краски, появился артрит и сколиоз. Более того, из-за недостаточного освещения во время работы долгое время Микеланджело мог читать, только подняв текст высоко над головой.
- Микеланджело работал в технике афреско: на потолок наносилось столько штукатурки, сколько планировалось заполнить рисунками за один день. В отличие от техники асекко, которая предполагает роспись по сухой штукатурке, афреско позволяет создать более долговечные работы. Если вся оштукатуренная поверхность не заполнялась рисунками, слой снимали и на следующий день наносили заново. Однако некоторые детали изображений были созданы асекко, из-за чего во время реставрации в 1980–1994 годах местами утратились тени от фигур и глаза.
Рядом с головой и рукой можно увидеть границу штукатурки, положенной для дневной работы.
- Существует мнение, что Микеланджело в одиночку создавал всю роспись. Однако данные, полученные в ходе реставрации 1980–1994 годов, говорят о том, что мастеру помогали как минимум три человека, которые писали путти (изображения мальчиков, характерные для искусства Возрождения) и имитацию архитектурных деталей.
- По бокам от центральных сцен фрески Микеланджело разместил изображение 7 пророков Израиля и 5 сивилл — пророчиц, которые, согласно античным представлениям, предсказывали будущее. Всего сивилл было 10, а принцип, руководствуясь которым художник выбрал 5 из них, остается неизвестным. По одной версии, они обозначают разные места на Земле.
Сивилла Дельфийская.
- Благодаря особому приему, использованному Микеланджело, создается впечатление, что сюжеты росписи разделяют архитектурные элементы (пилястры, ребра, карнизы). Однако на самом деле те нарисованы: техника тромплей позволяет создавать псевдотрехмерные изображения на плоской поверхности.
- Работа над фресками проходила в три этапа. Границу между ними обычно проводят поперек свода: первый этап заканчивается «Жертвоприношением Ноя», а второй — «Сотворением Евы». Несмотря на то что фрески в целом смотрятся гармонично и для неспециалиста разница не очень заметна, изображения «третьего этапа» несколько отличаются от первого и второго. Дело в том, что после завершения «Сотворения Евы» леса разобрали, чтобы перенести в другую часть капеллы и у Микеланджело появилась возможность увидеть работу снизу. Художник решил, что фигуры получились мелкими и неразборчивыми, поэтому на третьем этапе он укрупнил фигуры героев и упростил их жесты.
- Для работы на большой высоте Микеланджело спроектировал особенные строительные леса, которые крепились к балкам в стенах капеллы. Они позволяли работать по всей площади потолка и не мешали тем, кто находился внизу: во время росписи потолков в капелле проводились службы. Полностью увидеть свою работу снизу гений Возрождения смог только после ее завершения, когда леса были убраны окончательно. Всего на потолке изображено помимо прочих деталей 343 фигуры.
- Листья дуба и желуди, которые держат в руках некоторые ignudi (обнаженные юноши), считаются данью папе Юлию II. Дело в том, что на гербе рода Ровере, к которому принадлежал папа, изображен дуб.
- В люнетах потолка — пространстве под круглыми арками, расположенными над окнами, — Микеланджело изобразил предков Иисуса. Изначально люнетов было 16, однако 2 из них, расположенные на алтарной стене, были уничтожены самим же мастером, чтобы освободить места для одной из частей композиции «Страшного суда».
- Хотя и принято считать, что запретным плодом было яблоко, во фрагменте «Грехопадение и изгнание из Рая» Микеланджело изображает Древо познания добра и зла в виде фиги, плоды которого называют инжиром. Интересно, что в правой и левой части фрагмента Адам и Ева изображены по-разному: после грехопадения (справа) их лица обезображены и искажены гримасой, тогда как до вкушения плода — красивы и одухотворены. Кстати Змей-искуситель представлен здесь в женском обличии.
- Ни в одном сюжете росписи потолка нет фигуры взрослого Иисуса (возможно, он присутствует только в «Сотворении Адама», где представлен в детском возрасте). Объяснение этому очень простое: на потолке Микеланджело рисовал сцены исключительно из Ветхого Завета, где появление Христа было только предсказано, тогда как жизнеописание Сына Божьего приводится в Новом Завете. Спаситель изображен художником на алтарной фреске «Страшный суд» и вопреки традиции — безбородым.
- В 1564 году папа Пий IV поручил художнику Даниеле да Вольтерра «одеть» наиболее «бесстыдно обнаженные» фигуры в части фрески под названием «Страшный суд» на алтарной стене капеллы. Сама фреска, кстати, была написана Микеланджело между 1536 и 1541 годами, то есть спустя четверть века после работы над потолком. Художник выполнил поручение главы католической церкви, за что и получил насмешливое прозвище Il Braghettone — буквально «штанописец». Однако в ходе реставрации часть фигур была «оголена», и сегодня мы можем видеть их точно такими же, как их написал великий флорентиец.
- Изображение Бога в части «Сотворение Адама» было абсолютно необычным для того времени. До Микеланджело никто не писал его в движении — если вообще писал, поскольку, как правило, Создателя изображали только аллегорически, в виде руки. Вопросы у исследователей вызывает и женская фигура по левую руку от Творца: есть версия, что это Ева, а остальные фигуры изображают их с Адамом потомство и человечество в целом.
- Известна гипотеза о том, что очертания ткани вокруг Бога повторяют очертания человеческого мозга, а абрисы фигур людей рядом с ним — различных его отделов. Однако есть и другая версия, согласно которой ткань повторяет контур матки, а зеленый шарф — недавно перерезанную пуповину. Исследователи говорят, что таким образом Микеланджело хотел показать идеализированный процесс рождения человека, что объясняет наличие у Адама пупка.
- Хотя практически все фрески Микеланджело рисовал по мере продвижения по потолку и сводам, изображения Бога были сделаны им в последнюю очередь. Художник считал, что, перед тем как приступать к написанию фигуры Творца, ему необходимо отточить мастерство.
- В окружении Иисуса в сцене «Страшный суд» изображен один из апостолов, Варфоломей, держащий в руках содранную кожу. Считается, что Микеланджело написал на ней автопортрет как олицетворение своих мук из-за нежелания работать над фреской. Впрочем, большинство исследователей творчества гения Возрождения эту версию отрицает.
А вам доводилось видеть творение Микеланджело своими глазами?
Фото на превью Michelangelo / Public Domain / wikipedia