16 секретов фресок Сикстинской капеллы, о которых вам не расскажут даже экскурсоводы

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Роспись потолка Сикстинской капеллы — одно из самых масштабных произведений искусства эпохи Ренессанса, дошедшее до наших дней. Ее площадь, равная площади 1/6 части футбольного поля, поражает воображение, особенно если учитывать, что все рисунки были созданы менее чем за 5 лет. Интересно, что Микеланджело, сам себя считавший скульптором, а не художником, до этого никогда не работал в технике стенной живописи. Может, поэтому и за заказ великий итальянец взялся с небольшой охотой. Хотя некоторые биографы считают, что к работе его побудило не что иное, как желание доказать свое мастерство.

AdMe.ru решил поближе познакомиться с творением гениального художника, посмотреть на которое каждый день приходит до 30 тыс. человек.

Сикстинская капелла в Ватикане была построена в 1473–1481 годах по заказу папы Сикста IV, в честь которого и получила свое название. Для росписи стен капеллы были приглашены самые известные художники своего времени, включая Сандро Боттичелли. Не остался без внимания и потолок: на нем мастер по имени Пьерматтео д’Эмилия нарисовал золотые звезды на синем фоне.

В 1504 году на потолке появились трещины, которые заделали кирпичами. Однако папа Юлий II решил заново оформить потолок, и в 1508 году знаменитый флорентиец Микеланджело Буонарроти начал создавать свое величайшее творение.

С 1871 года Сикстинская капелла — единственное место, где проходят выборы нового папы римского. Именно над ней поднимается белый дым, оповещающий о том, что миру скоро представят нового главу католической церкви.