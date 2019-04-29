16 ритуалов, которые совершает каждый котовладелец

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Уже давно не секрет, как сильно мы в AdMe.ru любим котиков. И конечно, многих из нас дома ждет это усатое божество. Каждый день с ним — невероятное приключение. Это подтвердит любой слуга хозяин своенравного зверька.

Мы решили проиллюстрировать ситуации, в которых узнает себя каждый владелец кота.

1. После посещения котиком лотка говорим ему: «Покакал? Молодец!»

2. Пытаемся сделать питомца стильным, модным, молодежным

3. Нюхаем котиков, потому что шубка каждого из них пахнет по-своему, но непременно восхитительно!

4. Выбираем для них корм с тем вкусом, который предпочитаем сами

5. Кладем палец на подушечку лапки и с воодушевлением ждем

6. Неистово просим прощения, когда нечаянно пнем котейку. Если ничего не помогает, целуем его лапки. Верим, что это точно сработает

7. Взвешиваем его в пакете, чтобы узнать, не похудел ли он ненароком

8. Фраза: «Я много работаю, чтобы у моего кота была лучшая жизнь», — определенно про нас

9. Раз за разом вытягиваем указательный палец к любопытной мордочке

10. Возвращаясь домой, разговариваем с ним. Хотя знаем, что даже если бы котик мог ответить, то он бы не стал

11. Скромно пристраиваемся с краю подушки, если там уже лежит зверек

12. Периодически пытаемся научить его командам

13. Поднимаем кота под мышки, как Симбу из «Короля Льва»

14. Если он отказывается от дорогого лакомства, прибегаем к шантажу

15. Используем котика для модных фотографий

16. Смущаемся перед гостями, когда любимец спит в неприличной позе

А вы узнали себя в этих рисунках? Расскажите в комментариях.